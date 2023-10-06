500人尋求拯救！耶穌遊行在丹佛引發靈性轉變

耶穌遊行（Jesus March）運動今年走遍9個城市，8月12日進入丹佛市（Denver），吸引7000人聚集在市政中心公園宣揚耶穌的名字、在街道傳福音、祈禱和敬拜。該運動源於2018年一群年輕人受聖靈感動，聯合每個城市的信徒大膽宣講耶穌。



遊行前夕，耶穌遊行團隊遇到一群在城市公園閒逛的青少年，他們為一名年輕人祈禱，並見證了他被治癒的神蹟，這經歷增強了他們對福音的好奇心，並有人決志接受耶穌。



遊行當天，約7000人聚集在丹佛市政中心公園，活動包括上午的傳福音培訓、下午的敬拜和祈禱，以及遊行途中的福音派發和信息分享，並有500人前來祭壇尋求拯救和釋放，其中130人決志信主及受洗。



耶穌遊行團隊負責人瓦迪姆·塞門丘克（Vadim Semenchuk）表示，「耶穌愛這座破碎的城市，你可以看到丹佛市正在發生不少邪惡的事情，惡魔在這裡已經太久沒有受到挑戰了。」



塞門丘克和耶穌遊行的領導者相信，丹佛市的轉變需要的不僅僅是一天的努力，「如果你們中間有50個人願意敬拜和傳福音，假設每月4次，你們所做的將比今天的耶穌遊行多得很。」



今年耶穌遊行從2月開始，先後往聖莫尼卡、 鳳凰城、達拉斯、坦帕、西雅圖、波特蘭，8月到丹佛，10月將會去舊金山、11月去沙加緬度。



耶穌遊行（Jesus March）運動由跨宗派的「聯合復興事工」（United Revival）發起，於2018年在加利福尼亞州首府沙加緬度（Sacramento）成立，當時一群些年輕人受到聖靈的啟發去傳播福音。他們有強烈的信念，要把十字架的信息傳播到整個地區。



聖靈開始感動這群年輕人的心，聚集不同教會的青年，在沙加緬度市中心的街道上傳福音。 他們還開始團結Z世代在家中祈禱和敬拜之夜 ，以繼續人們心中為耶穌燃燒的火焰。



上帝開始將聯合復興組織與西海岸各地的教堂聯繫起來，聚集在一起參加以傳福音為中心的活動，例如耶穌遊行。耶穌遊行的目標是裝備和動員基督的身體，大膽地傳播耶穌的福音，將教會團結一起。

