氣候峰會！香港青年撰立場書交聯合國 教界推整體生態學

今年7月地球創下有紀錄以來最熱的月份，全球各國遭受極端天氣和反常災害影響，聯合國氣候變化峰會即將舉行之際，香港9月舉行青年氣候峰會探討氣候公義，並撰寫立場書提交聯合國；香港的天主教會則響應教宗方濟各整體生態學，舉辦靈修營及為受造界祈禱。



COP28全面評估《巴黎協定》進展



聯合國氣候變化峰會（COP28）將於11月30日至12月12日舉行，首次全面評估《巴黎協定》通過以來的進展。據2015年COP21協議世界同意到2050年將全球變暖限制在比工業化前水平高1.5°C 的範圍內。為保持目標排放量必須在2030年之前減少一半。今屆東道主阿聯酋指出，現時只剩下七年時間來實現這目標，促請各國在會議上重新思考、重新啟動、重新關注氣候議程。



香港青年氣候峰會立場書提交聯合國



聯合國氣候變化大會之前，多個國家由青年舉辦地區青年峰會，關注地區的減碳與能源使用。「香港青年氣候峰會2023」將於9月23至24日展開，主題為「共創氣候宜居城市」，並且圍繞氣候公義、城市氣候適應力、健康與氣候變化、青年賦權、自然為本方案的主題展開討論。



據峰會網頁稱，香港青年代表將分享氣候議題撰寫立場書的經驗和技巧，大會將予記錄並提交給聯合國氣候變化框架公約下的官方青年和兒童組織（YOUNGO），納入2023年國際青年氣候峰會（COY18）和第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）作為全球青年對氣候定位的一部分。



天主教會響應教宗方濟各整體生態學



香港教界一直關注生態環境，每年9月1日至10月4日是教會的受造界時期，今年主題為「願正義與和平像川流不息的江河」（參：亞毛斯5:24／《和合本》阿摩司書5:24），鼓勵教友努力照料我們的共同家園地球上自然生態中的萬物，並為受造界祈禱。



教區全人發展委員會將在9月舉辦為期兩日的靈修營，以及兩場營前聚會，呼籲教友何以行動回應教宗在2015年發出的《願祢受讚頌》通諭。通諭提出的「整體生態學」有助於提供一既尊重人類在世獨特位置，又尊重我們與四周環境關係的生態保護途徑，此乃正義與和平的範式。



《願袮受讚頌》通諭指出，人生命的基礎建立在三個相互交織的基本關係上：與天主的關係、與近人的關係，以及與大地的關係，萬物是互有關連」；不論有沒有宗教信仰，每個人都會認同地球是人類共同繼承，為此探討生態的方法需要包含社會的幅度，考慮到窮人和低下階層者的基本權利。



基督信仰的豐富精神遺產是兩千年來個人及團體的經驗的結晶，對人類的更新，可作出珍貴的貢獻。這推動我們更加熱情地關注保護所屬的世界。當我們關注大自然之時，對窮人的履行公義、對社會的承擔及對人內在的平安，彼此之間的連繫是密不可分。

