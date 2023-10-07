劉文亮牧師專訪：道風山佛教建築群承傳宣教史

基督教道風山叢林位於香港新界沙田，從港鐵沙田站東面仰望，寺觀式建築群間屹立一座高12米的十字架，成為該處的地標，被列為香港二級歷史建築，從沙田站步行約20分鐘可抵達，庭園深深似是避世隱士卻與社區近在咫尺。適逢山上舉行「時間囊開啟暨放置典禮」，本報記者專訪道風山叢林主任劉文亮牧師，揭開這片神秘面紗，透過牧者的視覺見證叢林多元事工的轉變，對社區與教會的服侍。



踏進道風山，迎來是重簷八角攢尖頂設計的聖殿，建於1934年的中式教堂，散發濃烈中華文化色彩，連同數座揉合中西美學與特色的建築群，成為基督教中國化的地標。從聖殿的另一面穿過中式圓頂拱門進到劉文亮牧師的辦公室，內裡陳設丹麥的耶穌像與金燈臺，展示了基督教信仰的理念。



佛教建築群 宣教式山頭



劉牧師表示，山上的設施使用者九成來自基督徒，大多數來參加退修、工作坊，甚至舉行婚禮。新冠肺炎爆發後成為半開放地方，不少市民上山在這片淨土尋回一片靜，他們也可以使用山上的設施，服事多了非基督徒。



道風山為人熟悉的是東方佛教建築群，創辦人艾香德牧師（Karl Ludvig Reichelt）1930年在此選址仿照佛教建築特色，目的讓人學道可以說是佛式中式的修道院，就是為了一個宣教使命：「向中國的佛教及道教徒傳道」，道風山成為宣教式的山頭，話說早期有不少佛教徒在此掛單，一起生活甚至信了耶穌，更有後來按立為牧師。



承傳艾香德牧師開創性的靈修、宗教對話與文化交流



93年後的今天，道風山秉承艾香德牧師的宏願，發展出四類事工：



1. 靈修事工：提供各種屬靈操練、靈修工作坊、靈修課程、約見靈修指導及退修，其中最備受關注的乃是自1999年由譚沛泉博士開始舉辦的基督教靈修指導文憑課程；

2. 橋樑與對話事工：秉承基督教一主一信一洗一神之定位，「敬守一道以應對萬道」，與其他宗教人士談天論道，了解他們的想法，例如對扶貧、情緒、生死的理解；

3. 生命事工：我們以整全人觀看待人生，關注人的身、心、社、靈需要，例如透過靜食、行山、出海等等活動，服侍基督徒與非信徒朋友；藉此探索簡樸生活、心靈價值與生老病死等等主題，邁向生命之圓滿。

4. 藝術事工：我們重視「器以載道」，由當初的福音陶瓷塑畫，到今天十二心境杯，明陣碟等等，乃是出於畫師與牧師交流合作的成果。



劉牧師解釋，這四類事工承傳艾香德牧師的使命，傳講福音並不單是宣講，他參考中國文化如何安靜默想方式，使之融入基督教的靈修概念，艾香德牧師開創靈修默想方式，用中國人和基督教會可以接受的方式來宣講主的道，尤其著重人神關係：「信徒往往只為解決心事來親近神，但是神重視我們心靈本身，看重我們是他寶貴的兒女。」



靈修藝術事工本土化、中國化



道風山的事工既本土化也中國化。劉牧師形容本土化是指地區性處境化，例如「生命事工」著重簡樸安靜；「靈修指導」是引導人朝著這方向，陪伴本地都市人疏理凌亂的心靈。



道風山同時將基督教融入中國文化，他認為中國文化與基督教沒有相衝。道風山一直努力將基督教與中國文化結合，把握中國人重視全人生命體驗的意境與宗教境界，領人進入與主相交的心靈世界，如開辦「繪瓷工作坊」將靜觀與手繪陶瓷結合。



近日道風山正在推展富有中國文化特色的「12心境靈修工作坊」，以心境入靈修。經文選自詩篇23篇共6節，每節兩句、每句一個代表詞，例如：「耶和華是我的牧者」指向「信靠」;「我必不致缺乏」指向「足夠」；「由信靠神達至心靈足夠」，若然不信人就不安，若然相信就感到足夠，表達一份因親近神而獲至的心境。這十二心境都會燒在瓷杯上，藉以靜觀內在世界，陪伴都市人在凌亂的生活中安頓心靈。工作坊不論任何信仰、年齡，歡迎參加。



道風山百年承傳宣教心



對於事奉上的挑戰，劉牧師思索一會後笑言，在這裡有龐大的空間，如透過藝術事工造福音陶瓷，讓他有很大的空間發展，給他很大可能性尋找傳道的機遇。訪問結束後，劉文亮牧師重申：「93年後的今天，道風山基督教叢林仍然承傳艾香德牧師的宣教使命，也盼望這傳承能一直延伸到未來！」



後記：位於沙田的道風山基督教叢林建於1930年，為香港二級歷史建築，近百年過去今年9月22日山上舉行「時間囊開啟暨放置典禮」解封9件文獻，展示建立時的背景、目的和理念，並重新放置文物讓百年後人了解香港。

