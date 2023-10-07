國際會議千名基督徒敬拜 迎接彌賽亞再來

千多名基督徒上周三（20日）聚集在德州達拉斯參加名為「聚集美國」（Gather America）國際會議。其目的是團結世界各地的人一起敬拜，迎接彌賽亞的再來。



該活動由屢獲殊榮的美國以色列彌賽亞歌手約書亞·亞倫 （Joshua Aaron） 和他的兄弟傑森·埃利 （Jason Eli） 共同創辦。目的是團結世界各地的人一起敬拜，迎來彌賽亞的再來，主題是呼求主並悔改。該活動旨在將猶太人和外邦人團結起來崇拜主。



為期三天的會議恰逢9月猶太新年，特別關注紀念和慶祝以色列獨立 75周年。



活動擁有一支由教師和敬拜領袖組成的國際團隊，其中包括來自以色列的彌賽亞猶太教和阿拉伯基督教音樂藝術家 Shilo Ben Hod 和 Nizar Francis。其他著名表演者包括亞倫·舒斯特（Aaron Shust）、來自Big Daddy Weave 的邁克·韋弗（Mike Weaver）、梅洛迪·格林（Melody Green） 以及電台主持人兼作家邁克爾·布朗博士（ Dr. Michael Brown）。



大會同時舉辦各種研討會，包括舞蹈號角、豎琴、歌曲創作和精神領導力。



「聚集美國」（Gather America）由「聚集萬國」（Gather The Nations）推動，其使命是將福音從以色列傳到列國，現在又完整地回來。團體相信耶穌基督使用音樂在履行大使命中發揮重要作用，並且隨著祂再來的日子臨近，以色列需要發出集體聲音來領導全球集會，與各國一起演奏上帝王國的國歌。

