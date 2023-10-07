世界移民與難民日 聯合國：全球難民突破1億

全球難民危機陰霾下，第109屆世界移民與難民日於9月24日展開，主題為「自由選擇遷徙或留下」，聯合國估計全球難民突破1億。美國福音路德會、世界救援會等組織多年來協助他們重建生活；教宗呼籲尊重人們自由選擇遷徙之餘，予以最高尊嚴。



難民人數突破1億 路德會接待50萬人



聯合國難民事務高級專員報告稱，難民人數急劇增加，到2022 年底，將有 1.084億人背井離鄉，而 2011 年這一數字為3850 萬人。這些數字證明了難民所面臨的巨大挑戰。他們被迫拋下一切去尋找安全和更美好的未來。



美國福音路德會（Evangelical Lutheran Church in America）等基督教組織倡導正義、和平和保護流離失所者，敦促包括美國在內的各國在難民安置方面發揮全球領導者的作用，增加接納人數，為有需要的人提供庇護。



該會移民和難民服務處自1939年以來一直為移民、尋求庇護者和難民提供服務，接待超過50萬人提供重建生活並在困境中尋找希望的地方。



緬甸難民馬利（Malian）在馬來西亞作為生活了15年後，被重新安置在南卡羅來納州，在那裡他和家人遇到世界救援會（World Relief）的工作人員，幫助他們適應在美國展開新的生活。



教宗：自由選擇遷徙 予以最高尊重



天主教會為世界移民與難民日定下主題：「自由選擇遷徙或留下」，教宗方濟各早於今年5月發出文告，探討一個人在決定離開自己祖國時，理應擁有的自由。



文告指出，數以百萬的人民因為衝突、天災，或單純因為無法在本國過著一個有尊嚴、有發展的生活，而被迫離鄉背井。教宗呼籲社會大眾：「首先問我們自己可以做甚麼？相對地，應該停止做甚麼？我們必須盡一切努力去停止軍備競賽、經濟殖民主義、掠奪他人資源，以及對我們共同家園的毀壞。」



耶穌說：「因為我餓了，你們給我吃，渴了，你們給我喝；我作客旅，你們留我住，我赤身露體，你們給我穿；我病了，你們看顧我；我在監裡，你們來看我。」（馬太福音25:35-36）因此，我們既要努力確保每一位遷徙者的決定都是自由，也要對每一位遷徙者的尊嚴予以最高的尊重；無論我們決定在哪裡建立未來，無論是在祖國或他鄉，最重要是要有一個準備好接納人、保護人、幫助人和能使人融入、不歧視、不排除任何人的團體。



教宗在世界移民與難民日當天，重申移民該是一項自由的選擇，絕非唯一的可能性。他談到移民的悲劇時指，他們被迫離開自己的家園，而「本應有留在自己的土地、不向外移民的權利」。



他表示：「必須保證每個男人和女人都有機會在他們所處的社會中度有尊嚴的生活，不幸的是，貧困、戰爭和氣候危機迫使許多人逃離。因此，我們眾人蒙召創建隨時準備好且開放的團體，接納、幫助、陪伴並鼓勵那些敲我們大門的人融入社會。」

