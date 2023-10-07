西九故宮展三星堆青銅器：遠古宇宙觀述說聖經創世記？

香港故宮文化博物館9月開始展出四川三星堆遺址距今2600至4500年的青銅器、玉器等共120件，該遺址由聖公會傳教士促成，1934年美籍浸禮會傳教士組建考古發掘隊首次考古發掘。出土文物呈現古代文明之餘，揭示中華大地先祖遠古的宇宙觀與聖經創世記似有相連關係。



聖公會傳教士促成首次考古發掘



三星堆遺址位於四川省廣漢市西北的鴨子河南岸，因頂部起伏相連的三個土堆，得名為三星堆，許多中國考古學家將三星堆文化確定為古蜀國的一部分，出土的文物與早期傳說的王朝聯繫起來，顯示了公元前1,600年已建立具有城牆的城市。



據維基百科資料，該地區古代遺址於1927年首次被一位富有農民發現；1931年駐紮在廣漢福音堂的聖公會傳教士董宜篤（Vivian Donnithorne）意識到這項發現的重要，聯繫了當地縣長、華西協合大學地質學教授戴谦和（Daniel Sheets Dye）三人到現場拍照測量，將資料送往該校博物館。



1934年3月15日華大博物館館長、文化人類學與考古學教授、美籍浸禮會傳教士葛維漢（David Crockett Graham）與副館長林名均教授組建考古發掘隊，在月亮灣進行發掘工作，揭開了中國川西平原考古的序幕。



三星堆遺址的文化年代被認為分為幾個階段，2020至2022年從六個新發現的「祭祀坑」發掘的文物包括：金色面具碎片、絲綢痕跡、描繪動物的青銅器、象牙雕刻、玉器等，金色面具8成黃金製成，估計重 280 克；有趣的是其中一件文物「三星堆玉佛」手持基督十字架。



耳眼大凸青銅面具vs遠古宇宙觀



對於三星堆的最新發掘成果，從中帶給人類起源甚麼啟示、與中華文明起源有何關係？據文化研究更新中心院長梁燕城博士在7月創世電視福音主日所指，四川三星堆考古發現的青銅器文物印證遠至7000年前的中華大地先祖，已有跟《聖經》創世記所載，分別善惡樹及洪水滅世吻合的事蹟。



梁燕城在福音聚會解釋，中國四川三星堆的青銅文物反映了遠古文化的宇宙觀，其中巨大青銅面具，耳朵特大、眼睛凸出。大耳朵符合古代對聖人的描述，古「聖」字是從耳、從口而出，與聽字相同，即能聆聽宇宙之道的人；凸眼睛代表「目明」能透察天地的能力，似乎是代表了聖人與完人的能力。



聖人完人青銅面具vs洞悉宇宙奧秘



第二件是聖人完人青銅面具，眉間有一個洞，以供插上一個雲狀的鳳尾。根據古文獻，鳳尾與風字有著相通之意，而風則代表著宇宙的靈氣。因此，這個符號可以被解釋為聖人完人經由獲得天地之靈氣而變得聰明敏銳，能夠洞悉宇宙的奧秘。



這個符號的意義與創世記中描述的人類始祖亞當相一致。根據創世記2章7節：「耶和華神用地上的塵土造人，將生氣吹在他鼻孔裡，他就成了有靈的活人，名叫亞當。」



青銅樹上神鳥vs往天堂通道



第三件是巨大的青銅樹上面有一隻神鳥。根據甲骨文中的風字，它和鳳字的形狀相似，都是指神鳥，也象徵著無形的靈氣。在甲骨文中還有一些描述「帝使風」等的語句，意思是由上帝派遣的使者。根據古籍《太平御覽》的說法：「風即是天的使者」，類似西方天使的概念，也可以指一種神聖的靈氣。這棵樹被解釋為古代神話中通往天堂之通道，人們可以藉此與永恆連接起來。



在青銅樹的底部，有一種蛇和龍相似的生物，頭頂上有一把刀，往下游動，和神鳥往上仰望形成對比。這棵青銅樹的符號意義，與創世記中的生命樹和分別善惡樹的記載基本相一致，蛇的影響讓人失去了永生的可能性。



香港故宮文化博物館將於今年9月27日至2024年8月1日，展出近半數從2020至2022年發掘的青銅器、玉器、金器及陶器等珍貴文物共120件，距今2600至4500年。

