第七屆日本福音佈道大會：廣泛傳教培育下一代

第七屆日本福音佈道大會9月19日起在岐阜縣岐阜市長良川國際會議中心舉行，為期四天，今年主題是「從頭開始傳教合作」；來自全國各地的牧師、平信徒、神學院生和宣教士約1200人，探討未來的福音宣教。



執行委員會稱，有開始就先有結束，結束是指教會目前面臨的僵局，就是一個如果現在不這樣做就甚麼都沒有的「關鍵時刻」。大會相信「神有一個計劃」它有三層意義：1. 從作為教會完成的願景的目標出發思考；2. 從主辦地區尾張國省（Owari Province）的現狀出發及每個地區。



「從頭開始」包括回顧日本宣教的歷史，從聖經中回顧日本教會植根的教會習俗和文化，該扔掉的扔掉，該扔掉的結束。



教會也必須關注日益複雜的社會變化，堅決面對災害、環境破壞、少子老齡化、數字化、國際政治不穩定、多元文化共存等問題。



「從頭開始傳教」即接受新冠病毒大流行是上帝的天賜機會，教會將以此為契機開始新的舉措，這將成為日本宣教事工的轉折點。



會議期間，除了各種各樣的小組委員會之外，還計劃了14個項目，包括「利用IT迎接日本未來的福音使命、面向2030年的青年使命與新使命合作。



另有特別關注培育下一代，例如「未來框架的提案」、「創造一個涉及Z世代的環境」、「促進神學院學生交流的項目」。



此外，還提出一些創新，例如每次會議預留時間讓參加者透過小組形式分享感想，並非只是片面地聽講員的演講。



日本福音佈道大會自1974年開始，相隔數年舉行一次，目的是讓福音派教會以遵行聖經是上帝的話語作為信仰和生活唯一標準，共同努力遵循宣教命令。

