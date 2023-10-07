「火環」日食10月現美洲 現場直播全球人類共賞

「火環」日食10月14日在北美和南美出現，數百萬人看到特殊天文奇景，太空總署提供現場直播給所有人觀看，全球人類共賞。如現場觀看，專家建議使用特殊用途的太陽濾鏡，防止眼睛受傷。



當月球的軌道位於地球和太陽之間但不像月食那樣完全擋住太陽的表面時，就會發生「火環」日食（The Ring of Fire），由於月球與地球的距離比平均距離遠，因此它看起來比太陽小，在天空中產生「火環」效應。



美國太空總署表示，日食的路徑將穿越八個州，從俄勒岡州開始，穿越加州、內華達州、猶他州、亞利桑那州、新墨西哥州、德州。即使不在日食路徑上，人們仍然可以看到日偏食，如果仍無法親眼目睹火環，太空總署提供現場直播給所有人觀看：https://www.youtube.com/watch?v=LlY79zjud-Q



觀看「火環」日食留意，專家警告如果不使用專為觀看太陽光而設計的專門護目鏡，直視明亮的太陽是不安全的，可能會導致眼睛受傷。因為太陽永遠不會被月亮完全遮擋，沒有配戴護目鏡直視太陽非常危險，建議使用安全的太陽觀察眼鏡或安全的手持式太陽觀察器。



使用普通太陽眼鏡觀看太陽亦不安全，縱使透過相機鏡頭、雙筒望遠鏡或天文望遠鏡觀看日食，天文觀察者也應該使用特殊用途的太陽濾鏡，以防止眼睛受傷。



聖經既描述日月星辰的異兆，也頌揚上帝創造穹蒼的榮耀。路加福音21章25至28節，耶穌說：「日、月、星辰要顯出異兆，地上的邦國也有困苦；因海中波浪的響聲，就慌慌不定。天勢都要震動，人想起那將要臨到世界的事，就都嚇得魂不附體。那時，他們要看見人子有能力，有大榮耀駕雲降臨。一有這些事，你們就當挺身昂首，因為你們得贖的日子近了。」



詩篇19篇1節：「諸天述說神的榮耀；穹蒼傳揚他的手段。」

