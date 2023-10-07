基督教服務處微電影首映禮：促商社攜手關注弱勢

香港基督教服務處9月22日舉行微電影《初心大盜》首映及服務巡禮，吸引超過50間企業和慈善基金會近百名代表出席，旨在促進「商社合作」，支援未能受益於主流社會服務的群體，例如隱蔽青年、留港長者、護老者。



該次活動旨在促進「商社合作」，跨界別深化社會服務，讓更多有需要的人獲得適切的支援，並建立可持續發展的社會。



首映禮後，服務處舉行以「機會」為主題的服務巡禮，介紹與商界合作的各種「機會」。例如，提供場地、義工支援幼兒和長者活動，讓照顧者獲得「喘息機會」；安排職場體驗和師友計劃，為青少年提供「成長機會」；結合不同專業，探索新服務的「共建機會」等。



香港基督教服務處總幹事翟冬青在活動致辭中表示：「服務處多年來秉持著『社會服務實驗室』的精神，倡導創新的服務模式。現在，我們許多服務受到政府資助，但同時也有很多服務因為企業伙伴、慈善基金會和公眾的支持才能運作，這使我們能夠維持和發展各種非政府資助的社會服務，尤其是支援那些未能受益於主流社會服務的群體，例如隱蔽青年、留港長者、護老者等。」



《初心大盜》是由基督教服務處出品，梁譽執導，梁仲恆、蔡蕙琪、鄭子誠主演的微電影。故事講述一名年輕的導演為服務處製作一部展現服務實況的電影。然而，在追求夢想的過程中，這位年輕人感到迷失。當他走訪不同的服務單位，接觸不同弱勢故事後，發現自己變成了一個「沒有感覺」的人。在他掙扎之際，一位小朋友的故事讓他直視自己的人生，喚醒了他的初心。



梁仲恆分享在拍攝過程中，最深刻的印象是服務處綜合家居照顧服務隊的照顧員。他最初以為照顧員只是「打份工」，但後來發現她們對這份工作充滿熱誠和自豪感，希望大眾不要把自己看成微小，相信微小的工作也能創造大價值。



《初心大盜》從9月23日起在香港基督教服務處YouTube頻道放映。



（新聞稿：香港基督教服務處提供及經編輯）

