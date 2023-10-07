首屆基督徒合一藝術展開幕：彰顯上主榮美與環保關懷

天主教與基督教聯合舉辦首屆《基督徒合一藝術展》，主題是《愛‧護‧天父世界》，透過34位基督徒藝術家、59件作品中展示上主的創造物之美，激發更多人珍惜天地萬有；香港基督教協進會主席王家輝牧師呼籲相同理念的人群策群力，在藝術創作想要走得遠，大家一起走！



基督徒合一藝術展於9月29日至10月15日明愛專上學院舉行，主題為《愛 · 護 · 天父世界》，香港34位基督徒藝術家、59件作品彰顯創造奇工展示基督裡的合一精神。展覽分A、B兩區：A區是西洋畫及中式書畫，B區是藝術裝置、雕塑、陶藝、花藝、影視創作；展覽期間設工作坊和分享會，開幕禮於9月30日舉行，約300人赴會。



導賞：天主教與基督教作品不同視覺



在導賞時間，籌委之一、藝術家陳芝瑛向本報介紹其作品《生機處處，上主視角的世界》，她表示，人們常用宏觀角度談愛護天父世界如大氣層穿窿，但上帝的愛包含小生命，常被人類忽略，藉著小生命的生生不息告訴我們，祂仍掌管創造世界；基督徒看創造是積極的，因著耶穌基督的再來世界將會復和。



在作品中呈現十字架，喻表整個創造界的復和都在耶穌基督的十字架上，細心看有小昆蟲隱藏在畫裡，提醒人連小生命都彰顯榮耀創造主的奇妙與偉大。從基督徒的角度，創造該幅畫作與坊間之別在於基督徒多一份盼望，是次參展作品包括裝置、油畫、陶藝等。



陳芝瑛分析天主教與基督教作品的分別，天主教聖像畫的板彩也反映出上帝創造的生命力，透過展覽給人們希望。板彩從修女聖像畫表達上主的愛，她稱：「天主教與基督教兩組作品很不同，在視覺藝術的交流很豐富。」



創作：想要走得遠，大家一起走



開幕禮上，夏志誠和王家輝等嘉賓發表致辭。天主教香港教區輔理主教夏志誠主教指出，該次藝術展籌備兩年時間是值得的，因並非普通的藝術展。天主教基督教合一藝術展為第一次創辦，彰顯上主的美而且與生態環保有關，藝術幫助人們在認知外投放情感，以行動關心萬物來得容易。



香港基督教協進會主席王家輝牧師表示，人類科技發展一日千里，同時破壞上主的創造亦非常巨大極端天氣經常發生，昨天的中秋節是天文台自1884年有記錄以來最炎熱的中秋，上主的子民需要盡力呼籲和帶頭作出改變，單憑個人力量不足，因而召集相同目標理念的人群策群力，他引用一句非洲古言：「If you want to go fast, go alone, if you want to go far, go together」（想要走得快，自己走；想要走得遠，大家一起走。），並且感謝一群天主教與基督教藝術家付出的努力。



明愛專上學院院長麥建華博士指出，學院三個主部之一亞西西用採集太陽光的鏡來照明，減低用電量；學院亦教導學生以愛心服務，培育品德向社會全人貢獻，藝術乃超越語言文化宗教，今次藝術展主題與學院使命相應。



拾「垃圾」體驗上帝創造每個人的美



天主教藝術家陳沛雄和基督新教藝術家梁以瑚應邀分享，他們多年來在社區舉辦展覽，這次是陳沛雄第一次參與合一展覽，而梁以瑚則在海外與天主教合作舉辦展覽的機會不少。



梁以瑚表示，這次她帶來了一個名為「垃圾」的作品，它象徵著種子在森林中被人踩踏和忽視，但被上帝所看重。在展覽中，工作人員將每人分發一件作品，以此來體驗上帝創造每個人和祂的美。



陳沛雄則分享了他的創作理念，他認為創作並不一定需要使用傳統的顏料。他與梁以瑚在展覽中的創作運用了日常生活不起眼的材料，認為真正的美來自於心意的美。



在開幕儀式，10位嘉賓手執受造物貼在受做世界的地球木板上，連同10位小朋友手持家禽圖畫，與在場觀眾一起唸口號：「愛護天父世界」！



隨後有德望中學與聖保羅書院合唱《 All things bright and beautiful》、拔萃男生英文朗誦詩篇19篇，以及香港基督教青年會聯合詩班頌唱《這是天父世界》。



《基督徒合一藝術展》為横跨一年多的盛事，由天主教香港教區基督徒合一委員會、香港基督教協進會合一與教會關係委員會合辦，以藝術作品展示兩宗教「在主內合而為一」的精神，展期由2023年9月29日至10月15日於明愛專上學院舉行。大會並於去年9月17日舉行首次公開講座，簡介基督徒合一運動緣起，並且藉著共同創作藝術滋潤人心靈。

