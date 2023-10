首屆基督徒合一藝術展開幕：彰顯上主榮美與環保關懷

天主教與基督教聯合舉辦首屆《基督徒合一藝術展》,主題是《愛‧護‧天父世界》,透過34位基督徒藝術家、59件作品中展示上主的創造物之美,激發更多人珍惜天地萬有;香港基督教協進會主席王家輝牧師呼籲相同理念的人群策群力,在藝術創作想要走得遠,大家一起走!



基督徒合一藝術展於9月29日至10月15日明愛專上學院舉行,主題為《愛 · 護 · 天父世界》,香港34位基督徒藝術家、59件作品彰顯創造奇工展示基督裡的合一精神。展覽分A、B兩區:A區是西洋畫及中式書畫,B區是藝術裝置、雕塑、陶藝、花藝、影視創作;展覽期間設工作坊和分享會,開幕禮於9月30日舉行,約300人赴會。



導賞:天主教與基督教作品不同視覺



在導賞時間,籌委之一、藝術家陳芝瑛向本報介紹其作品《生機處處,上主視角的世界》,她表示,人們常用宏觀角度談愛護天父世界如大氣層穿窿,但上帝的愛包含小生命,常被人類忽略,藉著小生命的生生不息告訴我們,祂仍掌管創造世界;基督徒看創造是積極的,因著耶穌基督的再來世界將會復和。



在作品中呈現十字架,喻表整個創造界的復和都在耶穌基督的十字架上,細心看有小昆蟲隱藏在畫裡,提醒人連小生命都彰顯榮耀創造主的奇妙與偉大。從基督徒的角度,創造該幅畫作與坊間之別在於基督徒多一份盼望,是次參展作品包括裝置、油畫、陶藝等。



陳芝瑛分析天主教與基督教作品的分別,天主教聖像畫的板彩也反映出上帝創造的生命力,透過展覽給人們希望。板彩從修女聖像畫表達上主的愛,她稱:「天主教與基督教兩組作品很不同,在視覺藝術的交流很豐富。」



創作:想要走得遠,大家一起走



開幕禮上,夏志誠和王家輝等嘉賓發表致辭。天主教香港教區輔理主教夏志誠主教指出,該次藝術展籌備兩年時間是值得的,因並非普通的藝術展。天主教基督教合一藝術展為第一次創辦,彰顯上主的美而且與生態環保有關,藝術幫助人們在認知外投放情感,以行動關心萬物來得容易。



香港基督教協進會主席王家輝牧師表示,人類科技發展一日千里,同時破壞上主的創造亦非常巨大極端天氣經常發生,昨天的中秋節是天文台自1884年有記錄以來最炎熱的中秋,上主的子民需要盡力呼籲和帶頭作出改變,單憑個人力量不足,因而召集相同目標理念的人群策群力,他引用一句非洲古言:「If you want to go fast, go alone, if you want to go far, go together」(想要走得快,自己走;想要走得遠,大家一起走。),並且感謝一群天主教與基督教藝術家付出的努力。



明愛專上學院院長麥建華博士指出,學院三個主部之一亞西西用採集太陽光的鏡來照明,減低用電量;學院亦教導學生以愛心服務,培育品德向社會全人貢獻,藝術乃超越語言文化宗教,今次藝術展主題與學院使命相應。



拾「垃圾」體驗上帝創造每個人的美



天主教藝術家陳沛雄和基督新教藝術家梁以瑚應邀分享,他們多年來在社區舉辦展覽,這次是陳沛雄第一次參與合一展覽,而梁以瑚則在海外與天主教合作舉辦展覽的機會不少。



梁以瑚表示,這次她帶來了一個名為「垃圾」的作品,它象徵著種子在森林中被人踩踏和忽視,但被上帝所看重。在展覽中,工作人員將每人分發一件作品,以此來體驗上帝創造每個人和祂的美。



陳沛雄則分享了他的創作理念,他認為創作並不一定需要使用傳統的顏料。他與梁以瑚在展覽中的創作運用了日常生活不起眼的材料,認為真正的美來自於心意的美。



在開幕儀式,10位嘉賓手執受造物貼在受做世界的地球木板上,連同10位小朋友手持家禽圖畫,與在場觀眾一起唸口號:「愛護天父世界」!



隨後有德望中學與聖保羅書院合唱《 All things bright and beautiful》、拔萃男生英文朗誦詩篇19篇,以及香港基督教青年會聯合詩班頌唱《這是天父世界》。



《基督徒合一藝術展》為横跨一年多的盛事,由天主教香港教區基督徒合一委員會、香港基督教協進會合一與教會關係委員會合辦,以藝術作品展示兩宗教「在主內合而為一」的精神,展期由2023年9月29日至10月15日於明愛專上學院舉行。大會並於去年9月17日舉行首次公開講座,簡介基督徒合一運動緣起,並且藉著共同創作藝術滋潤人心靈。