Asia CPX 研討會：中亞教會福音狹縫見曙光

中亞地區由哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克五個國家組成，伊斯蘭教為主要宗教。魯斯蘭牧師9月26日在亞洲教會倍增網絡研討會（Asia CPX）分享，宗教自由狹縫中，教會仍看見曙光。



研討會在探討中亞地區的宣教工作指出，儘管面臨語言障礙、文化差異和政府限制等障礙，宣教士仍堅持努力分享耶穌基督的教義。近年來，該地區對基督教的興趣重新興起，特別是在哈薩克和吉爾吉斯等國家。他們尋求與當地社區建立理解的橋樑並促進關係，同時尊重他們的傳統和信仰。他們不僅為個人提供了精神指引，也為中亞社會的整體發展做出了貢獻。宣教士繼續在這些地區工作，經常面臨挑戰，但也尋找新的機會與當地社區建立聯繫並分享希望和救贖的信息。



遊牧民族重視族人的關係



洛桑歐亞地區總監魯斯蘭· 扎吉牧師（Ruslan Zagidulin）在線上的研討會分享中亞地區的教會建立和發展的現況。他發現，若特定個體的家庭成員信仰基督教或對基督教持積極態度，則建立教會的工作將會非常成功。當進行門徒訓練的工作時，必須因應不同的背景和家庭狀況來了解個體與其聯繫人及親戚的關係。這與西方教會及來自其他地區同工進行交流時非常有趣，他們期望更多了解中亞地區教會發展。



在中亞的教會，由於遊牧民族主要關注自家的發展。因此，若想在社區發展方面幫助人民，必須明白與地域無關，而是更關注社區內部關係，如家族、親戚、部族等。即使有資源，若在特定社區中進行項目，也不一定能取得成功，因為個人與親戚的分離可能是關鍵。



穆斯林和基督徒展開對話



另一個有趣的發現是，在門徒訓練方面，我們要考慮到進展的漸進性或社區發展的意義。我們希望有一個明確的標誌來衡量成功，但我們發現在這些範疇中，成功與時間上的進展並無直接關係，而更多地取決於特定的時間周期和他們的觀點。



魯斯蘭牧師表示：「若想讓人們接受福音並了解世界上的進展，我們需要與穆斯林和基督徒之間展開對話。這樣的對話對於幫助他們關懷福音和世界事務更加開放非常重要。」



對於農村社區而言，教會的建立在數字化方面取得了相當大的成功。這是一個關於如何將基督的信息傳遞給人們的問題，並向他們展示他們所面臨的情況。許多有關對話發生在穆斯林和前基督徒之間，而這些人通常在信仰上只是名義上的基督徒。他們成為更多藝術家的例子表明，當上帝在他們的生命中做一些改變時，他們對福音和世界持更加開放的態度。



在城市地區種植教堂也取得了極大成功。其中一個最成功的案例是由魯斯蘭牧師領導的教堂，「我很樂意與他分享在城市中種植教堂的經驗，儘管在這個地區建立教堂並不容易，尤其是在塔吉克斯坦等地，我們已在4個國家建立了6座教堂，這些成就非常令人振奮。」



宗教自由狹縫教會的曙光



中亞的教會也有遇到挑戰和困難，魯斯蘭牧師透露2018年約100名青年領袖和牧師在一個房間聚會的時候，中午12時有20名來自四個部門的官員，包括警察部、反恐組織部門等闖進來，拿走了他們的護照和所有東西，檢查所有文件，一切好像已經定了案，牧者將被送去監獄。



一位克格勃的婦女問他為甚麼信耶穌？牧師就大膽向她分享福音，這個女人開始哭泣放下手機，並且分享他己15歲的時候已經信了耶穌。原來上帝在每一個人的心裡已經定下了拯救的計劃，魯斯蘭牧師請大家繼續為中亞教會祈禱。



希望魯斯蘭牧師的事工得到神的祝福，並能夠繼續引導和鼓勵中亞地區的信徒，願他們在艱難的環境中能夠得到上帝的智慧和力量，並且能夠繼續帶領和建立健康的教會。

