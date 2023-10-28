大馬「為耶穌行走」：逾2萬跨宗教信徒步行促團結

馬來西亞舉行跨宗教活動，沙巴監獄聯誼會、沙巴基督教理事會聯合舉辦的「為耶穌行走」疫情後重啟，今年在亞庇中央商務區步行4公里，預計約24,000人（3,000名基督徒）參加，為馬來西亞的團結祈禱。



主辦單位沙巴監獄聯誼會（Prisons Fellowship of Sabah）、沙巴基督教理事會（Sabah Council of Churches）稱，新冠大流行中斷兩年的「為耶穌行走」（Walk for Jesus）重新啟動，該活動在沙巴23個地區同步舉行，預計約24,000人（3,000名基督徒）參與。活動目的是激勵沙巴的基督徒團體為城市、州和馬來西亞的團結與福祉祈禱。「為耶穌行走」已成為兩年一度的傳統活動，受到會眾的歡迎。



這項活動的重啟受到沙巴教會理事會主席拿督梅爾特·吉基泰斯大主教（Datuk Melter Jiki Tais）、助理部長拿督阿比丁·馬丁基爾（Datuk Abidin Madingkir）的支持。他們都表示這是一個重要的活動，能夠團結基督徒社區並為國家祈禱。



吉基泰斯大主教表示：「看到來自不同教派的基督徒聚集在一起為我們的城市、州和國家祈禱，真是令人振奮。」



有參與者表示，這項活動超越了宗教界限，被視為一個以家庭為導向的理想項目。它提供了遠離數位世界的喘息機會，讓人們遠離電子產品和網路誘惑。



對於參與者來說，這是孩子們與父母團聚的絕佳機會，遠離現代社會的干擾。此外，這項活動有能力團結基督教社區，培養超越教派界限的團結感。



步行活動從巴東默迪卡（Padang Merdeka）州立公園開始，參與者圍繞亞庇中央商務區步行4公里，最後回到巴東默迪卡。亞庇是馬來西亞第六大城市，也是沙巴州的首府。



「為耶穌行走」始於1999年，逐漸受到會眾歡迎並發展成為兩年一度的傳統活動，今年於8月28日舉行。

