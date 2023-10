大馬「為耶穌行走」：逾2萬跨宗教信徒步行促團結

馬來西亞舉行跨宗教活動,沙巴監獄聯誼會、沙巴基督教理事會聯合舉辦的「為耶穌行走」疫情後重啟,今年在亞庇中央商務區步行4公里,預計約24,000人(3,000名基督徒)參加,為馬來西亞的團結祈禱。



主辦單位沙巴監獄聯誼會(Prisons Fellowship of Sabah)、沙巴基督教理事會(Sabah Council of Churches)稱,新冠大流行中斷兩年的「為耶穌行走」(Walk for Jesus)重新啟動,該活動在沙巴23個地區同步舉行,預計約24,000人(3,000名基督徒)參與。活動目的是激勵沙巴的基督徒團體為城市、州和馬來西亞的團結與福祉祈禱。「為耶穌行走」已成為兩年一度的傳統活動,受到會眾的歡迎。



這項活動的重啟受到沙巴教會理事會主席拿督梅爾特·吉基泰斯大主教(Datuk Melter Jiki Tais)、助理部長拿督阿比丁·馬丁基爾(Datuk Abidin Madingkir)的支持。他們都表示這是一個重要的活動,能夠團結基督徒社區並為國家祈禱。



吉基泰斯大主教表示:「看到來自不同教派的基督徒聚集在一起為我們的城市、州和國家祈禱,真是令人振奮。」



有參與者表示,這項活動超越了宗教界限,被視為一個以家庭為導向的理想項目。它提供了遠離數位世界的喘息機會,讓人們遠離電子產品和網路誘惑。



對於參與者來說,這是孩子們與父母團聚的絕佳機會,遠離現代社會的干擾。此外,這項活動有能力團結基督教社區,培養超越教派界限的團結感。



步行活動從巴東默迪卡(Padang Merdeka)州立公園開始,參與者圍繞亞庇中央商務區步行4公里,最後回到巴東默迪卡。亞庇是馬來西亞第六大城市,也是沙巴州的首府。



「為耶穌行走」始於1999年,逐漸受到會眾歡迎並發展成為兩年一度的傳統活動,今年於8月28日舉行。