【專訪】Olivia X Alabaster 唯美聖經嶄新傳譯信仰緣起......

基督教出版界近年來了一群年輕人，將美感視覺與信仰結合帶來嶄新的方式傳譯聖經，Alabaster是相對年輕的品牌，從美國引進香港。在基督教聯合書展，亞洲品牌代表Olivia接受本報專訪時，分享一段緣起的有趣故事......。



出版美感聖經的Alabaster Asia2016年在亞洲展開業務，推出第一本中文聖經，將視覺圖像和貼心的設計融入聖經不同的書卷，希望帶給人一種美好的閱讀體驗。



亞洲品牌代表的Olivia分享，Alabaster原本是美國品牌，由兩位美國年輕基督徒創立，他們的父母是香港移民，首先在美國創立了結合藝術和信仰的出版公司，提起創辦公司原來是一段有趣的故事。



同名同姓同學同創Alabaster



兩位創辦人恰巧是姓Chung，又叫做Brian和Bryan，在大學團契認識，由於「同名同姓」一見如故，而且大家都是讀設計出身的。



Bryan自小在佛教家庭長大，從小到大沒有接觸過基督教和讀聖經，入了大學團契對聖經產生興趣，可是讀設計的他覺得聖經的厚度和字款偏向傳統，希望設計一本自己和別人都喜歡看的聖經，於是參照時尚雜誌為藍本融入聖經內容，今天的他已經是傳道人，透過神的禮物做福音事工。



原本是美國品牌Alabaster，幾年後來香港推出中文版聖經，Olivia透露加入這行列前，本身在教會負責事工，加上有市場推廣的訓練，曾在出版公司工作，公司需要一個有市場觸覺和認識教會的人，她和公司就一拍即合，一直跟進香港的品牌，「由第一本聖經開始，今天已出版第19本了。」Olivia期望：「Alabaster是自負盈虧的品牌，期望啟發更多的基督徒藝術家和作者，創作優質的福音產品。」



實體聖經杜絕pop up



被問到數位化的年代，紙本出版會否受到衝擊？Olivia半開玩笑形容：「與其說是衝擊，不如說是啟發思考怎樣進一步去做吧！」片刻她不無沉重地說：「出版實體聖經，原意是不想大家看電子版的時候被 pop up影響與神的交流，希望可以為看電子手機的世代從實體書版回到與神裡面互相交流。」



推廣方面先入教會後入學校，「我們標榜Alabaster讀者群不單是基督徒，還有初信、慕道，甚至未信的人，在不同的地方都有擺放產品。有些基督徒醫生將它放在診所，也有公司在接待處擺出來，讓人拿起的時候不覺得是一本聖經，從而打開話題讓神的道進入他們心裡。」

