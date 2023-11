大馬勞工磋商會呼籲教社合作促進工人權益

馬來西亞基督教協進會舉辦「新國際金融和經濟架構勞工磋商會」,從神學角度探討勞動核心議題,信仰傳統將勞動描繪成生活重要一部分,磋商會指承認勞工地位之餘工人應有尊嚴。



是次磋商會目的,通過多元的參與和集體行動,解決與勞工和人類尊嚴相關的問題,並強調工作的價值和勞動的尊嚴。該倡議由多個國際基督教組織聯合發起,旨在推動金融和經濟架構中的公平和正義。



作為該計劃的一部分,與會者跟緬甸、阿富汗移民和難民會面,了解農民工的脆弱,同時見證了他們在艱難求生過程中的非凡韌性和希望,並引用使徒保羅的話來說:「若有一個肢體受苦,眾人就一同受苦。」(哥林多前書12:26)



會中提到在當今經濟體系中,勞動力仍然受到剝削,新自由主義全球化對勞工形成了挑戰,導致工人遭受跨境流動、工資和權益受到侵蝕。婦女、種族社區以及年輕人等最脆弱的群體尤其容易受到無酬或低報酬、無法被承認的勞動問題所困擾。氣候變遷和「零工經濟」的興起進一步加劇了工人的脆弱性。



然而,勞動不僅是一個剝削場所,它也是一個創造替代方案的潛在來源。教會和信仰組織一直站在支持和聲援工人的前沿,從倡導公平工資、社會保護和移民權利的運動,到建立工人擁有所有權的合作社。



會後發佈一系列聲明,從神學角度強調工作和勞動場所的多元性,當中匯集了各種背景的工人,呼籲教會和社會發揮良心意識,識別和解決社會政治結構中的不公義問題,並鼓勵工人組織和與其他勞工團體合作,如產業工人、農業工人、移民工人和難民團結一致。此外,聲明還強調積極參與建立替代方案,例如工人合作社和社區計劃。



勞工磋商會亦展示了共同努力和集體行動,如何有效解決與勞工和人類尊嚴相關的緊迫問題,透過豐富的交流促進思想、觀點和共同承諾,再次強調工作的價值和勞動的尊嚴。



馬來西亞基督教協進會(Council of Churches of Malaysia)8月21至23日在吉隆坡舉辦「新國際金融和經濟架構勞工磋商會」(New International Financial and Economic Architecture, NIFEA),有關活動為新國際金融和經濟架構勞工磋商會倡議的一部分,該倡議由世界基督教協會、世界改革宗聯會、世界信義宗聯會、世界衛理公會理事會、世界傳道會共同發起。