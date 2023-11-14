《環球聖經譯本》出爐：準確表達原文「馬槽」改「牲口槽」

環球聖經公會11月11日在尖沙咀潮人生命堂舉行「環球聖經譯本奉獻禮」，譯本以忠於原文、易讀易懂、信仰純正為特色，並強調詞義準確，如耶穌誕生「馬槽」改為「牲口槽」。此外，環聖明年將發起「環球讀經研經運動」，鼓勵信徒一年內速讀整本聖經。



奉獻禮主席陳肇兆牧師致辭時指，奉獻禮約500人參加，三成為教牧、長老、宣教士、各宗派領袖、神學院等，有來自美國、加拿大、澳洲、新加坡、馬來西亞、台灣、中國大陸、日本、澳門，也有從英國回來參加及網上觀眾。



環球聖經譯本：忠於原文、易讀易懂



在介紹環球聖經譯本簡史時段，該會國際董事姚冠尹長老表示從1971年開始，滕近輝牧師、鮑會園博士和陳終道牧師等華人聖經學者認定宣教士翻譯聖經時代已經結束，並成立了中文聖經新譯會。自那時起，華人聖經學者自行從原文翻譯聖經，並於1992年出版了《聖經新譯本．嚮導版》，為全球華人提供忠於原文、易讀易懂且信仰純正的中文聖經。



經過8年的修訂，於21世紀初 完成了《聖經新譯本．跨世代版》。之後，中文聖經新譯會功成身退，容牧師成立環球聖經公會，繼續推動讀經事工並進行聖經新譯本精益求精的修訂工作。在此基礎上，於2015年完成環球聖經譯本新約全書的翻譯，隨後完成了摩西五經的五卷單行本。



姚冠尹續指，翻譯聖經是一項具有挑戰性的任務，翻譯團隊需要結合研經成果，協調各地的語言用法。賴建國博士於2017年擔任舊約主編，陸續出版了各種舊約的單行本。在2021年和2022年，所有舊約卷一至卷三加入註釋的繁簡體字版出版。至此，出版《環球聖經譯本》新舊約全書嚮導版（共4冊），經翻譯團隊審定，最終出版「忠於原文、易讀易懂、信仰純正」的《環球聖經譯本》。



全新譯經計劃 經文版逾千多頁



舊約主編賴建國牧師則指，2023年9月出版的是《環球聖經譯本》（經文版）共1,700多頁。原本在新譯本基礎上加以改進，後來變成全新的譯經計劃，特色是準確表達原文意義，保留原文詞彙色彩，避免中文詞義誤導：例如，詩篇9章9節「耶和華......在患難的時候作高臺，在詩篇另外出現11次，但意義不夠明確，該譯本統一作「避難的高處」。此外，還有表達原文情感語氣，顯示原文修辭技巧典故等。



強調詞義準確：耶穌誕生「馬槽」改「牲口槽」



新約主編 、環球聖經譯本總主編張達民牧師強調譯本的翻譯原則和特色，包括準確、清楚、流暢、一致和文采，務求達至詞義準確、語法清晰和情感語氣的表達，並舉例說明。



在詞義方面，路加福音2章7節耶穌誕生在「馬槽」改做「牲口槽」，源於當時有錢人才有馬，耶穌在平民百姓的地方沒有馬槽 ，這些地方是養牲口的。啟示錄12章9至16節提到傳統譯本「大龍」就是那古蛇，然而龍代表中國傳統的英雄標記，環譯本用「魔蛇」形容就是那條古蛇。



還有避免中文歧義誤導出現，例如出埃及記3章22節、11章2節，傳統譯本「婦女必向她的鄰舍......要金器銀器和衣裳」，然而希伯來的女人不會主動找鄰舍取東西，這還要分開男鄰居和女鄰居。《環球聖經譯本》改為「每個女人都會向女鄰居......叫每個男人向鄰人男子，每個女人向鄰人女子索取銀器和金器」。



張達民表示：「譯本用最有效中文技巧來表達，不是要美麗的詞藻」，他分享翻譯遇到為人樂道的事，以賽亞書28章10節傳統譯本說「他竟命上加命，令上加令，律上加律，例上加例」，多數解經家理解為重重複複的擬聲詞，是當時以色列領就歪曲模仿以賽亞所說的話，在翻譯團隊有姊妹想到用「吱吱喳喳，唧唧呱呱」取代，貼切地捕捉到當中的情感用語，令人拍案叫絕。



最後，大會進入奉獻標記儀式，陳肇兆牧師感恩在短時間翻譯到兩本中文譯本，認為是神蹟，隨後拿起標記貼紙與參加者一同貼在《環球聖經譯本》上；並預告明年將發起「環球讀經研經運動」，鼓勵信徒一年內速讀整本聖經。

