華裔青年遭土著殺害 紀錄片還原真相拆解宣教道德爭論

華裔青年2018年赴印度宣教遭土著殺害，社會反應出現兩極分化，福音派指他缺乏文化認知兼瘋狂，支持者稱讚他遵行宣教大使命，國家地理頻道攝製紀錄片《The Mission》還原真相，拆解福音派宣教道德的爭論。



宗教狂熱還是遵行大使命？



2018年，26歲的美籍華裔青年趙約翰（John Allen Chau）於11月16日登上印度北森提奈島，不幸遭到島上土著弓箭射殺。他在生前寫給母親的書信曝光，表示他前往島上傳道是因為相信上帝愛該島，而他為耶穌而行動，儘管外界認為他瘋狂。



趙約翰來自美國華盛頓州溫哥華市，於2018年抵達孟加拉灣上的印度聯邦屬地安達曼尼科巴群島，進入北森提奈島的孤立部落時，曾帶著足球、安全別針等小禮物試圖取得島民的信任，可惜返回島上的當天，遭到土著以石弓射殺。



對於趙約翰的死亡，社會上的反應存在著兩極分化。福音派和一些世俗領域的人譴責他的行為，認為他的旅程是魯莽的，反映出他對當地文化的無知、驕傲和優越感。然而，也有人稱讚他對傳教使命的承諾，認為儘管他面臨巨大風險，但聖經的使命是將福音傳遍全球。



宣教道德起爭論 紀錄片剖析真相



國家地理頻道（National Geographic ）攝製紀錄片《The Mission》（使命）深入探討趙約翰的背景和信仰，試圖理解他為何熱衷接觸那些失落的人，最終為追求這一目標而犧牲生命。該紀錄片製作人阿曼達·麥克貝恩（ Manda McBaine）、傑西·莫斯（Jesse Moss）夫婦探討趙約翰的個人著作、社交媒體和日記，訪問了解他最深的人，包括他的核心朋友圈、家人和牧師。



趙約翰在紀錄片中被描述為一個從小在基督教環境中成長的人，接受基督教學校的教育，參與小組實踐聖經的教導。他熱愛戶外活動，從小閱讀冒險書籍，參加短宣，激發對北森提奈島的熱情；加入國際宣教組織「萬國」（All Nations）接受培訓。



紀錄片《The Mission》以動畫方式生動地講述了趙約翰在2018年非法前往北森提奈島，試圖與部落交流的故事。部落土著拒絕他及用弓箭射向其聖經，他第二次回到島上，希望將福音傳給當地人，但最終被土著射殺。



片中嘗試謹慎處理不同觀點，包括那些欽佩趙約翰的人，以及那些對他的決定表示質疑的人。製作人希望這部紀錄片能夠提出問題，而不僅僅是給出答案。他們希望那些同情趙約翰的人能夠考慮傳教工作的影響，而對他的使命持懷疑態度的人能夠以更人性化的方式看待他。



自趙約翰去世以來，全球對北森提奈島人民的認識和祈禱有所增加。他的故事激勵著新一代人投身於宣教工作。紀錄片製作人希望人們能夠考慮宣教工作的影響，同時尊重那些對宣教工作及其含義表示懷疑的人的觀點。

