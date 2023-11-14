耶路撒冷緊急呼籲 加沙醫院遭破壞大主教促援助！

耶路撒冷納鴻大主教、坎特伯里大主教聯署信，呼籲信徒祈禱記念聖地事工。信中指出加沙戰爭造成數百人死傷，阿赫利醫院受轟炸，但仍繼續提供救助。呼籲全球信徒為耶路撒冷教區祈禱，實現聖地和平，並提供經濟支援。坎特伯里大主教表示，阿赫利醫院為醫療亮光，呼籲支持醫院工作與為受苦者祈禱。



耶路撒冷教區納鴻大主教（Archbishop Hosam）、坎特伯雷大主教賈斯汀·韋爾比（Justin Welby）發表聯署信，呼籲全球的信徒為加沙醫院的工作祈禱，同時記念耶路撒冷教區在聖地面對戰爭所做的事工。



信中提到，在加沙戰爭中數百人喪生、受傷和流離失所，尤其是阿赫利醫院受到嚴重轟炸，數百名難民在醫院遭受襲擊身亡，大量傷者在其中。



儘管醫院遭到嚴重破壞，但員工們仍在短短兩天內重新啟用部分設施，以繼續為加沙人民提供醫療幫助。兩位主教指出，這就是他們一直追求的目標——以基督的名義來服務他人。主教們呼籲信徒也為耶路撒冷教區的使命祈禱，祈求聖地實現公正和平，以金錢支持加沙、巴勒斯坦、以色列和整個耶路撒冷教區的事工。



坎特伯里大主教特別提到阿赫利醫院是一道帶來醫治、和平和公義的亮光，呼籲信徒繼續為那些受苦、痛苦和恐懼的人祈禱。聯署信希望通過大家的祈禱，繼續在耶路撒冷教區為基督服務的使命，並與那些在這片土地上受苦的人們同行。

