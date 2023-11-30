「基督君王日」 夏志誠：香港人需要關懷 展現上帝兒女身分

11月26日為「基督君王日」，中文大學崇基學院校牧高國雄牧師、天主教香港教區輔理主教夏志誠不約而同引用馬太福音25章31至46節的三個比喻講道。高牧師提醒信徒「基督才是我們生命的王」，在日常生活實踐真理讓人看見上帝；夏主教則指信徒透過關懷他人展現上帝兒女這個身分。



高國雄牧師：遵守主命令辨別山羊綿羊



高國雄牧師昨在香港中文大學崇基學院禮拜堂主持「基督君王日」主日崇拜。基督君王日是教會年最後一個主日，這一天教會以白色作為代表顏色，著重慶祝救主耶穌基督的王權，並表達基督再來的威榮。基督君王日的緣起可以追溯到1919年，當時第一次世界大戰結束後，戰勝國強行重新劃定地圖，引發了民族之間的仇恨。在這個背景下，極端民族主義崛起，希特拉、墨索里尼等領袖被視為民族的救星。為了提醒人們耶穌基督作為救恩的泉源，教宗庇護十一世於1925年12月11日宣布每年十月最後一個主日為「耶穌基督君王禮」。這個節日的目的是讓信徒意識到救主不是世俗領袖，而是內心柔和謙卑的耶穌基督，祂為世人犧牲自己以拯救眾生。基督君王日在1969年被改為「常年期」的最後一個主日，在教會年的終向上慶祝，象徵萬物都在基督權下獲得圓滿的救贖。



高國雄牧師指出，基督君王日是一個提醒信徒的日子，讓我們記住「基督才是我們生命的王」。他引用了馬太福音31至46節，描述了主再來時的審判場景，其中人子坐在榮耀的寶座上，將人分為綿羊和山羊。這段經文的重點是，審判的分別不僅僅是根據信仰或出席教會的表面行為，而是根據我們是否認識主、聽從主的聲音並跟隨主。真正屬祂的羊會愛主並遵守祂的命令，他們的行為表現將成為最好的證明。



高牧師進一步指出，在巴勒斯坦，綿羊和山羊常常在同樣的草地上一起出現，牧場主人允許它們共享食物和空間。只有在分別它們的時候，才能確定哪些是綿羊，哪些是山羊。然而，這並不意味著我們需要在現在就將信徒和非信徒分開，因為他們在日常生活中共同生活，同樣地被同一位牧人牧養。最終，時間和行為的考驗將揭示出真正屬祂的羊和不屬祂的羊。



高牧師提醒我們，我們的基督信仰應該是與基督建立關係，而不僅僅是宗教行為。是否實踐真理、是否成為真正的信徒，取決於我們是否見到主、見到人的需要並採取行動。



夏志誠：關懷他人展現上帝兒女身分



天主教香港教區輔理主教夏志誠講道視頻也分享「基督君王節」。他提到，這個星期開始將臨期，是一個紀念耶穌基督降生的時期，提醒我們耶穌基督是救恩的泉源，關懷並憐憫人，如果我們對人冷漠，我們將被拒絕，強調在今天的社會，包括香港，我們需要關懷那些需要幫助的人。



夏主教引用馬太福音25章31至46節三個比喻：十個童女、才幹的比喻、綿羊與山羊，這都與怎樣等待基督再臨有關，亦有相連之處。「十個童女的比喻」重點是為了自己要有足夠的油意指個人能力；「才幹的比喻」指越用才幹越用越多；「綿羊與山羊的比喻」辨別誰是主的羊。



這三個比喻都表達了關係的重要性，由童女與新郎至主人和僕人，最終是父親與子女的關係。 主耶穌是第一個活出憐憫同情尋找我們的主。同樣地，通過關懷他人，我們能夠活出作為天國子女的身分。



基督君王節提醒信徒要成為主的兒女，並通過對他人的關懷來展現這個身分。

