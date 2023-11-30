近月香港及海外華人教會探討人工智能對基督教的衝擊，人工智能可以模仿耶穌回應信仰疑難、代禱、輔導，還原耶穌逼真臉貌。究竟人工智能會否發展出人性？能否干預、改變上帝對人類終末的審判？本報進行測試，從宏觀層面預設問題，ChatGPT驚人回覆？



問題 1：人工智能演化成「超人類」具有人性？



ChatGPT：這個問題涉及了人工智能（AI）的具身化（embodiment）以及機器是否能夠獲得人性。目前，AI主要通過算法來執行任務和展現行為，但它們並不具備人性，因為人性通常被理解為一套複雜的情感、意識、價值觀、道德觀和自我意識等特徵。



然而，隨著科技的進步，特別是機器學習、神經網絡和先進的感知技術的發展，AI可能會變得更加複雜和逼真，以至於它們能夠在某些方面媲美或超過人類的能力。這種發展可能會引發關於AI道德、法律和社會責任的新問題。



問題 2：人工智能協助人類改變基因取代上帝？



ChatGPT：基因編輯技術，如CRISPR-Cas9，使得科學家能夠精準地修改生物的基因組。這種能力引發了倫理和法律上的擔憂，因為它可能被用於創造所謂的「設計嬰兒」，即通過選擇性修改胚胎基因來賦予孩子特定的特徵，如避免遺傳性疾病或改善身體能力。



從基督教傳統觀點來看，這種對基因的干預可能被視為「扮演上帝」，因為它涉及對生命本質的改造。然而，這種觀點並非所有人都認同，一些人認為，基因編輯技術可以為人類帶來巨大的利益，例如消除遺傳疾病，延長壽命，或改善農作物的產量，這些都是值得追求的目標。



即使科技進步能夠極大地延長人類壽命或增強身體能力，這些都只是對現有人類能力的延伸，而非成為「上帝」。



問題 3：人性與神性有甚麼分別？



ChatGPT：人性通常指的是作為人類所具備的特質，包括情感、道德、理性、創造力和自由意志等。而神性則是指與上帝相關的特徵，如全知、全能、全善和創造世界的能力。



在基督教神觀中，人性與神性之間存在著本質上的差異。人類被視為受造物，而上帝則是被視為創造者。然而，這些概念也隨著歷史的進程和不同的文化背景而有所變化。



在當代社會，隨著科技的進步，這些概念可能會被重新定義或挑戰。例如，如果人工智能達到極高的發展水平，我們可能會重新思考甚麼是人性和神性。然而，這些都是哲學和神學上複雜的問題，不同的人可能有不同的看法。



問題 4：人工智能干預、改變上帝對人類終末的審判？



ChatGPT：人工智能無法改變上帝對人類終末的審判。根據基督教信仰，上帝的審判是無可改變的，是基於神的公義和智慧。人工智能是由人類創造的工具，它無法改變或干預上帝的審判。預言中提到的終末審判是上帝的旨意和計劃的一部分，不受人工智能的影響。



人類可以使用人工智能來瞭解和詮釋預言，但這些預言本身是上帝所啟示的，其內容是由上帝主宰的。因此，人工智能無法改變上帝對人類終末審判的真相。

