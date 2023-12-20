《耶穌傳》3D動畫電影採用虛幻引擎技術

美國華盛頓聖經博物館（Museum of the Bible）宣布2025年聖誕節上映《耶穌傳》3D動畫電影，重新演繹1979年上映的同名原版電影，這部電影曾引領數百萬人歸向基督，創新的電影計劃有望以全新的、變革性的方式呈現《路加福音》為藍本的耶穌故事。



華盛頓特區聖經博物館11月30日舉行發佈會，項目執行主任紐維爾（Josh Newell）講述新電影《耶穌傳》的幕後製作過程，這部新電影類似的作品在動畫行業中尚未出現，他們在製作過程中採用創新的方法。該電影的製作團隊與各大電影公司的同事合作，並使用了虛幻引擎技術，以便將電影的元素應用於虛擬現實、增強現實和元宇宙等領域。



虛幻引擎技術主要為第一人稱射擊遊戲而設計，應用於角色扮演、模擬遊戲等多種不同類型的遊戲。



紐維爾認為動畫是向年輕一代講述耶穌生活故事的好方法，動畫是一種令人信服的講述故事的方式，它具有道德共鳴，因為耶穌的教導是好的、真實的、適合兒童和家庭。



曾拍攝《獅子王》、《花木蘭》和《星際寶貝》等電影的紐維爾表示，動畫師與歷史專家密切合作，創作了一部生活在耶穌時代的一系列人物包括耶穌本人，所畫的是當時的人的臉貌和衣服。



導演多米尼克·卡羅拉（Dominic Carola）表示，非常期待這部電影的上映，因為動畫行業還沒有看到過與這部新電影類似的作品。



他稱，這部影片非常新穎，因為在動畫行業，以耶穌的生平為題材的影片還從未有過。來自各大電影公司的同事一起參與這部電影的製作，在電影製作上採用了一些創新的方法。



卡羅拉說：「一部電影不可能完全面向未來。但我們正在向虛幻引擎等技術靠攏，這使我們能夠在電影上映後繼續使用電影的資產。從本質上講，電影中的元素可以在虛擬現實、增強現實和元宇宙中體驗。因為這些都是可重複使用的資產，所以它能為電影提供很長的保質期。」



牧師大衛·普拉特（David Platt）表示，這樣的電影可以使用上帝指定的媒體將福音傳遞給下一代，在韓國和烏幹達也舉行類似的電影宣傳活動。

