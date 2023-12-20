日本牧師首創社企旅館 支持單親媽咪

日本第一間社企旅館HOTEL ECCLESIA於11月在京都開業，除了吸引參觀歷史傳統文化遺址的遊客，特色是住宿費10%捐贈給2024年4月建成的單親母親合租屋，創辦人是一名牧師，期望旅客入住「教堂」享受相交樂趣。



宿費10%捐贈單親母親合租屋



HOTEL ECCLESIA項目經理、基督教團高槻日吉台教會牧師吉岡恵生（Yasutaka Yoshioka）接受日本新聞社kirishin.com專訪表示，在擔任牧師期間創辦該間旅館，目前擔任「項目經理」。



吉岡恵生表示，開設這家旅館的原因是為了支持單親母親家庭並且將旅館與合租屋相結合。他提到，認識一位單親母親後意識到這些家庭需要支持，於是計劃建設一所合租屋，為單親母親和孩子提供安全和穩定的住房環境。然而，由於營運成本昂貴以及與建築相關的問題，這個計劃面臨困難。



吉岡恵生之後得知一些酒店因新冠病毒大流行而關閉，於是他想到將酒店和合租屋相結合的業務模式。儘管沒有酒店管理經驗，但堅信可以將這個想法實現。幾個月之後，他獲得了營業執照並開始籌備這家旅館。



HOTEL ECCLESIA位於京都市中京區西／京永本町23，共有23間客房，容納115人。旅館特色之一是寬敞的客房最多可容納5人，非常適合帶孩子的家庭和朋友團體入住。每間客房都有日式客房區域，鋪設著平靜的榻榻米式軟墊地板，讓客人感到放鬆舒適。此外，旅館還提供兒童玩具租賃和付費服務，例如提供尿布、奶粉和蒸煮嬰兒食品等。



ECCLESIA旅館：入住「教堂」享受相交樂趣



旅館名稱的由來，吉岡恵生解釋說，「ECCLESIA」是古希臘詞語，意思是「人們的聚集」、「聚集」或「社區」，後來演變為「教堂」。他們希望客人在入住旅館期間能享受與家人和朋友相聚的寶貴時刻，重新找回這種聚集的樂趣。



作為旅館的項目經理，吉岡恵生的角色是平衡旅館和合租屋的管理。旅館的管理由Grapevine株式會社負責，合租屋的管理由三越綜合社團法人負責。他認為這兩者就像是汽車的兩個輪子，只有兩者平衡運作，這個項目才能順利進行。作為牧師，吉岡恵生相信他能夠連接人們的需求，並平衡好這個項目的管理。



牧師辦旅館牢記教會使命



對於自己作為牧師兼任旅館管理的工作，吉岡恵生表示，雖然酒店管理可能不是牧師的典型工作，但他所做的最終是連結人們。旅館的許多客人是外國遊客，其中一些是基督徒。當他們得知他是牧師時會和他擁抱，甚至一起祈禱。他認為這不是副業，而是作為牧師的主要工作。



除了旅館業務，這家公司還從事派遣牧師參加基督教葬禮的業務，為基督教學校提供諮詢服務、經營基督教媒體業務。儘管公司成立才一年，但他希望這些活動能夠與教會的宣教相銜接和運用，希望透過這些活動在社會中傳播基督教的價值觀。

