香港六宗談Gen Z環保 莫介文：宗教儀式提升意識

香港六宗教領袖思想交談會12月16日舉行，探討年輕人心中的環保與希望。基督教代表莫介文博士強調「教會—學校—神學院」複合體賦權年輕人對抗氣候變化，認為 Gen Z並不缺乏氣候意識，教會和宗教儀式提升信徒環境保護關注。



香港中文大學宗教倫理與中國文化研究中心副研究員、崇基學院神學院兼任講師莫介文博士分享「氣候變化下的Gen Z：香港基督教的使命與挑戰」，強調「教會—學校—神學院」複合體對於賦權年輕人對抗氣候變化。



氣候教育納入中小學日常科目



莫介文強調氣候教育的重要性，尤其是對於年輕一代，他指出：「Gen Z並不缺乏氣候意識，而且亦有能力自學基本的氣候科學 知識，在全球和本地皆然。因此，氣候教育的重要性在於有系統地讓年輕人整合有關 的知識和議題，從而肯定他們在爭取氣候正義上的主體性，並賦予他們有建設性地提出異議和參與討論的機會。」



他並提出了一系列潛在的解決方案，例如將氣候教育納入中小學的日常科目中、將「培養學生應對氣候變化」和「幫助學生採取行動應對氣候變化」列為學校教育的目標。然而，如何將氣候教育納入正規學校課程，以及如何設計更具探究性的學習環境，仍然需要教育機構進行更多的努力。在這樣的情況下，教會有機會填補這一缺口。



教會和宗教儀式提升信徒環境保護意識



此外，生態神學的建構和崇拜更新對於培養生態意識具重要性，教會和宗教儀式對於提升信徒對於環境問題的認識和關注的作用。莫介文提出教會群體應如何回應年輕人對於氣候變化的異議，並呼籲教會群體應對神學和崇拜進行更新，以更好地回應當代的環境挑戰。



綜合而言，神學的建構和崇拜的更新對香港基督教參與氣候教育具有重要意義，且可補足正規學校課程的不足。雖然現行教育體系偏重知識灌輸，但教會和神學院的參與有助於賦予學生探究氣候變化的能力。



年輕世代對氣候變化的關注促使「教會—學校—神學院」複合體自我反省，並在倫理、文化和靈性層面回應挑戰。這種合作也可引導年輕人的異議走向盡職、危險但有建設性的方向，賦予他們參與社會轉化的全面能力。



香港六宗教領袖座會2023年度的「六宗教思想交談會」於12月16日在黃大仙鳳鳴禮堂舉行，主題為《年輕人心中的環保與希望》。各宗教代表分享專題文章，並與近100名與會人士就主題進行即席交流。出席者包括基督教、道教、佛教、天主教、孔教和伊斯蘭教的學者或代表。

