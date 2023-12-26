YouVersion「2023熱門經文」《以賽亞書41:10》反映人渴望愛與和平

全球最廣泛使用的聖經應用程式YouVersion宣布，2023年度熱門經文為以賽亞書41章10節，鼓勵人們回顧這一年互相提醒神的看顧。該節經文在過去三年持續最受歡迎，反映人們對愛、和平、希望、治癒和焦慮的追求。



YouVersion在網站宣布，2023年度最熱門的經文是以賽亞書41章10節：「你不要害怕，因為我與你同在；不要驚惶，因為我是你的神。我必堅固你，我必幫助你；我必用我公義的右手扶持你。」



該經文鼓勵人們在回顧一年時確信上帝仍存在、祂的愛和力量時刻同在，強調「你不是獨自一個人，想一想你生命中的某個人，今天需要聽到上帝與他同在，並用這個特殊的經文來鼓勵他們吧」！



YouVersion創始人兼首席執行官鮑比．格魯納華德（Bobby Gruenewald）表示，以賽亞書41章10節持續受歡迎反映了人們對愛、和平、希望、治癒和焦慮的追求，並且符合了2023年全球人們對聖經的搜尋需求。



他並指，YouVersion在2023年見證了全球範圍《聖經》使用量的激增。每月的安裝量和日常使用量達到了YouVersion歷史上最高水平。具體來說，今年的安裝量增加了1億多次，而2020年的安裝量僅為7,600萬次。此外，與2022年相比，今年《聖經》的每日使用量增加了20%，即每天約有1,200萬人閱讀《聖經》。



格魯納華德表示，這不僅僅是一時的增長，而是預示著未來幾年聖經的參與將會持續增加，並表示對全球社區與聖經的接觸率感到印象深刻。



YouVersion在2008年推出時，提供了英語和西班牙語版本的聖經文本，並建立了一個主要位於北美的社區。從那時起，它成為全球性事工，進一步接觸到世界各地的新用戶。2023年超過80%的YouVersion在世界各地安裝，其中印度、非洲和拉丁美洲的安裝量最為突出。



格魯納華德表示：「YouVersion將繼續致力於擴大全球範圍內的聖經參與，並對未來幾年的聖經參與感到非常期待。」

