兩大主教聖誕文告 關注青少年迷失與長者孤單

香港聖公會及天主教香港教區發出《聖誕節文告》，陳謳明大主教強調教友在黑暗世界中發光，周守仁樞機指嬰孩耶穌是天主愛世人承諾，兩大主教同時關心青少年、長者、無家者的情緒，以及探訪監獄向囚友送上聖誕祝福。



陳謳明：世界越黑暗，我們越要發光



香港聖公會教省主教長陳謳明大主教12月22及24日向香港市民和主內弟兄姊妹發出《大主教聖誕文告》，文告指出上帝聖言成了肉身為人類帶來光明和生命，然而面對仇恨、俄羅斯與烏克蘭戰爭、聖地慘烈流血事件「我們不禁要問，在這個充滿衝突的世界裡和平之君在哪裡？」



聖誕節給我們答案是上帝與世人和好，人類發動戰爭為貪求他人資源充滿權力慾，罪惡遮蓋了上帝的榮光。他認為，縱然世界充滿罪惡，我們也有能力選擇向善的道路，以善良的心寬恕接納對方。



陳謳明提到香港年青人因一時糊塗身陷牢獄、很多無家可歸者、社會轉變下越來越多長者、移民潮等，令人變得孤單寂寞。他呼籲信徒藉著切實寬恕得罪我們的人，促進社會復和，謙卑地與不同欠缺的人同行，「世界越是黑暗我們越要發光！」



周守仁：嬰孩耶穌，彰顯天主愛世人承諾



天主教香港教區在網頁發佈主教周守仁樞機《聖誕賀辭》，同樣提到世界地緣政治緊張局勢，對中國及香港亦有關，以及青少年自毀行為個案上升帶給人無動力灰鬱情緒，令人發問：「為甚麼我們要慶祝聖誕節？」



周守仁表示，天主對世人永恆大愛和忠信相伴的承諾，實現在新生嬰孩耶穌身上。每年慶祝聖誕節是這承諾再次被肯定。他呼籲大家「用同理心的體諒寬容和寬恕文化，攜手前行」，特別與青少年一起以及陪伴容易受傷的長者，最後祝願大家「2024年更具智慧地面對一切快樂與挑戰！」



兩大主教探訪監獄囚友



此外，兩位大主教聖誕節期間，在懲教署安排下前往監獄探訪在囚人士，與他們共度聖誕活動．



周守仁樞機在赤柱監獄主持聖誕彌撒，為在囚人士分享信仰哲理送上聖誕祝福，同時亦探訪監獄醫院的病患者，表達關懷和支持。



陳謳明大主教到白沙灣懲教所主持聖誕崇拜，向在囚人士講道分享宗教信息，也為向在場人士送上關懷和祝福。

