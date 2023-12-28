聖經「人口普查」：揭示耶穌救贖與未日審判的奧秘

人口普查不是現代人發明，從舊約、新約、中世紀，以至主再來的大審判，都與人口普查關係密切。嬰孩耶穌的誕生就是經歷了人口普查的一幕，聖經中的人口普查幫助人了解上帝對歷史的塑造。



伯利恆人口普查



尼爾·里斯（Neil Rees）在《今日基督教》（Christian Today）撰文，聖誕節敘述中馬利亞和約瑟因為人口普查而前往伯利恆的故事很有名。根據聖經記載，該撒亞古士督有旨意下來，叫天下人民都報名上冊。每個人都需要返回自己的家鄉登記。因此，約瑟和馬利亞也前往了約瑟的家鄉伯利恆（路加福音 2:1-3）。



在當時，羅馬法指示財產所有者必須在自己擁有土地的區域登記納稅，約瑟可能在伯利恆登記，並且在他完成登記後到拿撒勒工作。然而，由於人口普查的原因，伯利恆住著許多人，使得約瑟和馬利亞找不到住宿的地方，他們在當地又沒有家庭成員或親屬幫忙，可能人們不願意接待這對未婚的夫妻，認為是一種恥辱。



路加福音2章22至34節記載，按摩西律法滿了潔淨的日子，他們帶著孩子上耶路撒冷去，要把他獻與主，所以可能在伯利恆逗留了一段時間。另外，馬太福音提到，耶穌仍是一個嬰兒的時候，有賢士在伯利恆的一所房子中拜訪祂，隨後他們前往埃及並返回拿撒勒（馬太福音 2:1-23）。



聖經人口普查事件



在聖經中，伯利恆的人口普查不是唯一的。在聖經的歷史中，人口普查是相當普遍的。在幾個世紀前，摩西將以色列人從埃及的奴役中解放出來後，他們需要維持會幕的祭祀和崇拜，並做好戰爭的準備。為此，摩西和亞倫對以色列人進行了人口普查，按照宗族和家庭進行分類，列出所有適合服兵役的男性（民數記1:2）。在流亡四十年後，又進行了一次人口普查，記錄所有適合服兵役的男性。這次人口普查發生在與耶利哥相對岸的摩押平原，幾乎是全新一代的人，只有迦勒和約書亞這兩個人的名字在四十年來沒有改變（民數記26:64-65）。這次人口普查後來被用來劃分迦南地區給以色列的十二個支派，這也解釋了為什麼摩西的第四本書被稱為「民數記」。



在後來的歷史中，掃羅王對以色列和猶大的人口進行了統計（撒母耳記上11:8），而大衛王命令他的軍隊指揮官約押統計以色列各支派的人口（撒母耳記下24:2）。這次人口普查記錄在撒母耳記下24章和歷代志上21章中，持續了九個月才完成（撒母耳記下24:9）。之後，所羅門王也對以色列境內的外邦人進行了統計（歷代志下2:17）。



在舊約的記錄中，當巴比倫被擄往返耶路撒冷和猶太之後，還進行了一次人口普查。這次人口普查的結果記錄在《以斯拉記》和《尼希米記》中。



聖經中的人口普查展示了當時社會、政治和宗教的背景，幫助人理解聖經故事的背景和人物。同時，這些人口普查也反映出上帝對每個人的關注和記錄，以及祂對歷史的塑造和指引的作用。



現代人口普查



現代人口普查在英國和美國都是每10年進行一次，目的是為了幫助政府規劃和了解歷史。在古代，羅馬帝國也進行了多次人口普查，公元3世紀末至4世紀初奧古斯都下令執行。這種人口普查對於羅馬帝國的行政至關重要。奧古斯都是第一位羅馬帝國的皇帝，他在位期間下令進行了多次人口普查。



其中一次在公元6年羅馬行省建立時，敘利亞羅馬總督奎里尼烏斯（Publius Sulpicius Quirinius）對羅馬行省進行的人口普查。這次人口普查是一個歷史事件，被記載在聖經中並在後世有著深遠的影響。



末日人口普查



對於基督徒來說，聖經中最後的人口普查是生命冊的最後點名。根據詩篇87篇6節：「當耶和華登記萬國的名冊，他要點出這一個生在那裏。」（NET聖經中文譯本），這本叫做「列國的人口普查書」記錄了上帝所拯救的人的名字。這本人口普查書代表了上帝對信徒的關注，並記錄了他們進入天堂的名字，被視為人類歷史的最後一次統計，表明每個信徒的重要性和價值，以及上帝對他們的愛和應許的履行。

