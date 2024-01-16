《聖經》居高歷代暢銷書榜

紐約客（The New Yorker）報導，《聖經》為2023年銷售額最高的書籍，雖然在一般書局的暢銷書單未必顯示到，但無庸置疑《聖經》在每個年代都是為人喜愛閱讀的書籍。



作家詹姆斯·查普曼（James Chapman）根據過去50年每本書的銷售量，列出了世界上閱讀量最大的書籍清單，發現《聖經》的銷售量遠遠超過其他書籍，過去50年的銷售量高達39億冊。



另一發現是《聖經》每年都是年度最暢銷書，每年在聖經花費的金額已超過5億美元。《聖經》的銷量遠遠超過任何其他書籍，遠比暢銷頁說《哈利波特》4億冊的銷量為高。



《聖經》銷售量高企每個年代



翻查1934年5月20日《紐約時報》文章記錄了《聖經》的銷售量居首位。1985年3月27日《紐約時報》文章顯示，自8月以來1,285頁的《聖經》售出100萬冊，該本聖經被出版社包裝成為「一本書」促銷，不過被當時的神學家、牧者批評將聖經商業化。



基督教出版社丁道爾（Tyndale House）創辦人肯尼斯·N·泰勒（Kenneth Nathaniel Taylor）解釋，所謂促銷手法只是將聖經活化，結果聖經活化後在超級市場、美國中西部的停車加油站、書室銷售創歷史新高，當時賣9.95美元的平裝版採用現代設計易於閱讀、藍色封面外型吸引。



至於新欽定版聖經（New King James），大約130名學者花了七年時間修訂過時的字詞，以1901年出版的美國標準版聖經（New American Standard Bible，NASB）為基礎縮短了段落和句子，閱讀的單字取代困難的字詞。



根據1995年健力士世界紀錄，《聖經》被列為有史以來最暢銷的書籍，估計出售和發行了50億册，比較銷售8億册的《古蘭經》和1.9億册的《摩門經》還要多。



2008年，《華爾街日報》報道，《聖經》當選全年最佳銷售書籍，在New York Barnes & Noble store的書店。

