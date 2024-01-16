學者論保羅恩典：上帝的愛是創造而非尋找

杜倫大學教授約翰‧巴克禮（John Barclay）在信義宗神學院聖經神學公開講座論述恩典，指出上帝的恩典以獨特方式運作，不在乎人的家世或教育程度。他引用馬丁路德《海德堡論綱》第28條強調上帝的愛不是尋找而是創造美好賦予人。



上帝的恩典以獨特方式運作



新約學者巴克禮教授解釋，保羅將耶穌基督復活好消息延續上帝恩典的救贖，保羅所說的恩典來自希臘文的「禮物」或「幫忙」，展現出上帝賜予甚麼禮物給人類，表達出與人建立一段善意的關係，將人與人聯繫起來。



羅馬書5章8節說：「惟有基督在我們還作罪人的時候為我們死，神的愛就在此向我們顯明了。」 因此上帝所賜的禮物，不在於考慮我們麼價值。



哥林多前書1章26至29節指，神揀選世上愚拙、卑賤、被人厭惡的人，「神面前一個也不能自誇。」上帝的恩典以獨特的方式運作，不在於我們的家世、教育程度。保羅所講的「自誇」不但指成就也是在階級地位高人一等，這是古代世界決定人的價值。



馬丁路德：上帝的愛不是尋找是創造



然而，神的恩典作為我們的價值基礎，巴克禮引用馬丁路德著名的《海德堡論綱》第28條，上帝的愛並不是尋找，而是創造。 上帝的愛透過令人喜悅的東西引發。重點是人的愛通常被美麗受到吸引的事物產生，但何謂美與醜視乎我們的價值標準。



馬丁路得堅持價值標準在福音的基礎，上帝的愛不是去尋找令人喜悅的事情，上帝的愛是去創造令人喜悅和美好的事物，賦予祂從無到有塑造的東西。



馬丁路德在論綱註解說：「罪人在上帝來說具有吸引力，因為他們被愛而不是自己有吸引力，乃由十字架的愛而生。上帝的方向不是去尋找讓人享受得到的美好，而是將美好賦予一些有需要的人。」換句話說，恩典是無條件的，不是從人的角度評定價值，是給予人價值，這就是被上帝所愛。



巴克禮指出，這種無條件、不協調的恩典是新約群體教會的基礎，不會因著社會地位的差異而減少，正如加拉太書3章28節所說：「並不分猶太人、希臘人，自主的、為奴的，或男或女，因為你們在基督耶穌裡都成為一了。」



信義宗神學院110周年院慶聖經神學公開講座，主題：保羅的恩典神學與我何干；講員：約翰‧巴克禮教授（John Barclay）；日期：2023年10月21日。

