24歲「白女巫」信耶穌擺脫26個邪靈

出身於基督教家庭的林妮，小時候開始與精神世界接觸，涉足神秘學與邪靈交往仍然感到不快樂。直到她開始參加聖經學習向耶穌祈禱，聽到耶穌的聲音，擺脫了26個邪靈。



24歲的林妮· 史密斯（Lindsay Smith）在50分鐘的見證視頻「Delafé Testimonies」分享從巫術和惡魔附身信耶穌得拯救的過程。



她表示，從小時候看到一些奇怪的東西，且能夠在精神上看到鬼魂等存在，讓她無法與父母和基督教信仰建立關係。當她尋求其他基督徒的幫助時，卻被告知這些都是她的想像。為了尋找答案走入了錯誤的道路，經歷了被虐待和強暴的痛苦，而且還患上抑鬱症。



高中時跟男朋友學習神秘學，對方教她占星學、古埃及、新時代和巫術等所有東西。2017年大學期間，林妮與女變男的跨性別者拍拖，深迷巫術被人稱為「白女巫」。



儘管鑽研神秘學，她仍然感到極度不快樂，後來參加了一個聖經學習課程，第一次向耶穌祈禱。她告訴耶穌她需要幫助閱讀聖經，並開始神蹟般地能夠全面閱讀聖經，而且開始聽到耶穌的聲音，並在YouTube上搜尋基督信主的見證，生命從一刻開始改變，離開了同性戀的關係，丟掉了一切的神秘物品。



最終，林妮在2021年5月23日決志信主奉獻自己的生命給基督，從26個邪靈的束縛中得到釋放，不再受惡魔力量的控制。



林妮在接受傳媒訪問時強調，邪靈對她早期經歷影響很深。她稱魔鬼的計劃是讓人在兒童時期就受到控制，從而在成年時期也受制於牠。今天，歸信主的她承認信仰仍在不斷成長，但她確信上帝在生命中存在，並且回應她的祈禱



「我知道自己正在轉變經歷耶穌，我明白如何與祂交談，知道祂何時回應我的祈禱。」林妮體現如何從黑暗中走向光明，從錯誤的道路回到真正的信仰，並且鼓勵每一個人在任何困境中都能找到救贖和希望。

