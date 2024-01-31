機構憂虐兒問題隱蔽 舉辦真人圖書館、推出大人繪本

虐兒問題引起社會關注，有機構擔憂虐兒問題隱蔽，舉辦真人圖書館活動及出版大人繪本，希望提升公眾認識虐兒的情況，透過社區協作增加求助動機。



循道衛理楊震社會服務處家庭服務部1月17日舉辦「被看見的溫度」真人圖書館活動，包括兩名曾經涉及虐兒事件的家長分享，交流及探討事發時的求助動機，並召開懷疑虐待兒童專業個案會議，社工及不同專業人士交流如何合作讓家庭適應及改變。十多個機構代表、幼稚園校長、學者齊集參與。



勵志會陳鄭潔雲幼稚園的黃玉卿校長分享，幼兒老師擅長教學，幸獲幼稚園駐校社工專業填補缺口，與家庭建立信任和溝通，成為家庭面對危機時的定心丸。



社工及學者指出，育有特別學習需要的家長生活十分艱難，有時難以清楚分辨學習需要和行為問題。當家裡有衝突，管教又叫苦連天時，有受助家長反映「什麼也聽不入耳」，最有幫助的是獲得專業人員和同路人的關心聆聽和接納，才更有動力面對問題，繼而學習提升應付能力。



曾面對困難的家長反映，家庭總沒有一百分滿分，尚有二十分靠家庭成員自己在生活中磨合和尋求出路。



不同界別都有同路人，願意一起合作，有的運用繪本工具教育，也有幼稚園代表發現組織家長義工，可替家庭關係緊張的家長減壓，預防家庭危機。



除了舉辦真人圖書館，增加大眾深入認識懷疑虐兒事件的複雜性，循道衛理楊震社會服務處去年11月出版《童愛大廈》繪本，以大人為對象，向家長、社工、教職員及公眾，軟性說明四項主要虐待兒童的性質，提醒讀者主動或協助求助，讓社工及早處理家庭的支援需要。



如有兒童及家庭服務單位欲索取繪本，可致電97059980與職員聯絡，先到先得，送完即止。



循道衛理楊震社會服務處（下稱：楊震）於1967年成立，秉行基督信仰價值，實現公義關愛社會。凝聚多元人才，委身社福，成為「社會服務實驗室」，提供創新、專業及多元化的社會服務。服務涵蓋家庭及幼兒、兒童及青少年、學校社會工作、復康、長者、臨床心理等四十多項服務。



（資料來源：編輯自該會新聞稿）

