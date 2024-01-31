正生書院5000萬疑詐騙風暴：校長被通緝 學校如常運作

正生書院涉嫌串謀詐騙案，警方拘捕4名董事、通緝校長及3名已離港董事，指校長陳兆焯涉嫌籌款後匯款境外未用於學校營運。校監崔康常認為是一場誤會，學校則繼續運作，有師生表示對內情不清楚。



警方表示，陳兆焯2020年聲稱學校財困並籌款，款項疑非用於書院教育工作，逾5000萬元被匯出境外，據悉包括捐款、政府「保就業」資助及學生學費。警方今天（19日）於記者會指，正生書院當年籌款獲得4500多萬元，但用在正生書院的營運就不足一成。



校長陳兆焯在2020年10月及11月曾在臉書發文籲請捐款，當時指出書院捐款跌至新低，並表示經費只夠應付5個月的日常運作開支。然而，陳兆焯在2022年又聲稱協助港人移英，在英國成立基督教正生會（英國）並呼籲捐款。



在警方拘捕行動後，正生書院繼續如常運作，學生在半露天的課室一起進餐，身兼舍監的老師表示，師生們都是透過新聞得知這些消息，對內情並不清楚。



正生書院校監崔康常回應事件屬一場「誤會」，相信誤會最終會得以澄清，並指正生書院營運20多年，很多畢業生投身社會，如果停運誰會得益。據《明報》報導，崔康常表示書院要「還款」予正生會，確有財困，陳等人「何來詐騙、絕對無辜」．他並稱，正生會過去只是「借錢」予正生書院營運，書院欠正生會4000萬元，要靠捐款「冚數」，確有財困；正生書院職員以正生會銀行帳戶出糧，警方凍結正生會帳戶影響書院營運，打算向教育局跟進。



正生書院2009年曾經因帳目混亂，廉政公署介入調查。 當年正生會被懷疑挪用書院的綜援學費投資海外房地產、在內地開辦旅遊公司等項目，但未有發現貪污跡象。



正生會網頁資料，該會創辦於1985年，為基督徒營辦之慈善服務機構，1993年在大嶼山芝麻灣成立戒毒中心，五年後註冊為中學，改名「正生書院」，致力於協助濫藥人仕（青少年及成年男女）戒毒，輔導他們重獲新生，成為社會的一分子。

