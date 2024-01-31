垃圾膠袋徵費雖暫緩 組織憂拾荒者被消滅

政府推出垃圾膠袋徵費延遲至8月實施，雖然暫息公眾的疑慮，然而對拾荒者個人生計和社區的影響仍是值得關注。扶貧倡議及地區組織「拾平台」從三向度：拾荒者是否需要自費購買膠袋、拾荒行為會否觸犯法例、拾荒者生計受影響，呼籲大眾對拾荒者的尊重。



新福事工協會旗下事工之一、扶貧倡議及地區組織「拾平台」在臉書以〈即將被消滅的拾荒者〉為題貼文，從拾荒者的角度預視垃圾膠袋徵費對他們和社區可能產生的影響。



文中提出，拾荒者在日常工作中需要處理回收物和垃圾，並進行分類。然而「分類出來的垃圾，在垃圾徵費膠袋實施後，是否需要拾荒者自行購買指定的膠袋處理呢？」如果他們需要自費購買膠袋，每天需要多少個膠袋才夠使用，這是一個問題。



其次是回收工作定義的爭議，拾平台認為拾荒者從事的是回收工作，手上的是回收物，而不是垃圾，然而「執垃圾某程度上在官方角度來說是犯法的」。在政府或者食環署的理解中，拾荒者的行為被視為執垃圾，手上的是垃圾。這樣的理解可能會導致回收物需要貼上有徵費識別的大型物件處理貼紙，從而使回收本末倒置。



第三是對回收舖和拾荒者的影響，拾荒者表示擔心垃圾膠袋徵費實施後，政府可能會加強對商舖的管控，不允許他們將垃圾丟出來。這樣的情況下，拾荒者的存在可能會受到影響，使得他們失去回收的機會。同時，回收舖也可能因此失去供應回收物的來源。



拾平台認為，即使拾荒者有時被忽視，卻扮演著社區中不可取代的角色，他們的工作對於社區處理垃圾和回收物起到重要作用。社區中的各個持份者相互依賴，沒有任何一個角色能夠取代其他角色，大家都有自己的社會職責和功能，呼籲社區應該正視拾荒者的存在和他們的貢獻，不應該忽視他們的存在和責任。

