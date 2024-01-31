調查：美國亞裔基督徒下降 印度、伊斯蘭教徒上升

皮尤研究中心公佈，亞裔美國人的宗教信仰比例下降，縱使對宗教傳統感到親近，只是作為宗教傳統和習俗；另外，佛教徒也下降，印度教和伊斯蘭教徒略有上升。



報告分析亞裔美國人群體的信仰，發現32％的人沒有宗教信仰，高於2012年的26％。基督徒的比例下降幅度最大，從42％下降到現在的34％。佛教徒也下降3個百分點，印度教和伊斯蘭教徒略有上升，分別從10％升至11％和4％升至6％。



丹佛大學宗教研究助理教授迪帕·桑達拉姆（Dheepa Sundaram）表示 ，宗教信仰的整體下降並不令人意外，這已經反映在美國廣大人口中。然而，40％的亞裔美國人表示，儘管他們並不認同某種宗教，但他們對宗教傳統感到親近。年齡小於50歲、出生在美國且傾向民主黨的亞裔美國人更有可能沒有宗教信仰。華裔美國人和日裔美國人的宗教信仰最少，分別為56％和47％。



然而，一位宗教研究助理教授指出，美國人對宗教的定義方式使得亞洲的信仰體系難以理解或衡量。例如，透過一個人參加禮拜的頻率來定義宗教信仰可能不適用於印度教父母。因此，亞裔美國人可能更傾向將自己的傳統視為哲學而非宗教。



報導還提到，許多受訪者表示，他們對基督教的親近感只是作為生活在美國的副產品。這反映了在美國的文化背景下，宗教傳統和習俗仍然存在，即使個人不一定相信它們。



總括來說，該項研究顯示亞裔美國人對宗教信仰的變化趨勢，以及他們對傳統價值觀和文化的尊重。儘管宗教信仰可能有所下降，但亞裔美國人仍保持著其獨特的身份和價值觀。

