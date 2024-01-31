基督徒如何應對變幻莫測的世界？

基督徒面對變化中的世界，聖經的世界觀和原則對理解、應對這些挑戰起著重要作用，聖經強調上帝的創造，基督的救贖、福音的重要性，基督徒要在這個世界中保持堅定和應對變化。



肯尼斯·博阿（Kenneth Boa）博士在《基督教頭條》（Christian Headlines）撰文，針對基督徒如何應對變化中的世界進行探討。



作者指出，世界依然是一個危險的地方，各地不斷發生衝突，種族、民族和宗教衝突再度出現。此外，科學和文化的發展讓我們對許多原本被接受的事物產生質疑，科學共識似乎正在崩潰。許多思想家稱這是一個後現代和後基督教的世界，其中無法達成共識，無法再由基督教或人文主義來主導。



在這個變化中的世界中，基督徒的信仰和價值觀還有立足之地嗎？基督徒如何應對所面臨的挑戰？



作者表示，聖經提供了一個世界觀和原則，但並未對每個問題都提供明確的答案，這導致了我們如何尋求和理解答案的重要結論。聖經世界觀的基石在於「一神論」、「道成肉身論」和「福音派」。



「一神論」確認上帝創造世界，人類與上帝建立個人聯繫。然而，人類有責任保持這些關係，不可故意破壞。「道成肉身論」確認耶穌基督是上帝在聖經中向人類啟示自己的方式，透過耶穌，上帝恢復了與人類的關係。「福音派」強調通過信仰耶穌基督，人們可以與上帝恢復關係，並在與他人的關係中榮耀上帝。



最後，作者指出上帝的世界包括自然和人類，甚至包括非基督徒。這是一條困難但唯一的路線，讓我們能夠應對變化多端的世界並保持堅定。

