本土詩歌著重廣東話正音？教會音樂重回文化色彩





香港聖樂促進會1月26日召開聖樂牧養座談會，潘凱玲傳道表示近年著重廣東話正音，聖詩頌唱相對減少，教會缺乏顏色感官；劉永生指出藝術美感被商業化，流行文化影響了教會音樂；蔡禮遜牧師提出，聖樂必須回歸基本，強調教會崇拜是聖樂的核心；譚靜芝博士強調基督教在聖樂方面需適切的教育。



興起本土創作詩歌 聖詩頌唱減少



對於聖樂發展的現況，建道神學院跨文化部兼任及儲備講師潘凱玲傳道表示，疫情之後教會詩歌的曲目大量收窄，重複唱幾首歌，近年著重廣東話正音興起本土創作的詩歌，聖詩頌唱相對減少帶來挑戰。



「我們還懂不懂欣賞不同文化、色彩的音樂？藝術豐富我們信仰的經歷面對不同的挑戰，得著盼望和鼓勵。」她指，整全福音提倡德、智、體、群、美，教會缺乏顏色感官，唱詩是「我與神的敬拜」。



回歸美就是悔改歸主



信義宗神學院助理教授柏峻霄博士強調感觀之美的時代，教育家蔡元培曾經提過「以美育代宗教」，意思是說我們用美育來培養人的心底、身體，總的來說以美育代宗教，這個口號在中國的教育界是非常有名的。所以宗教會否被蔡元培所強調「美育代宗教」所取代？



「美到底是甚麼？美是一個感覺嗎？大家都說美是一種感覺，美是很主觀的。有沒有客觀的標準？美這個術語在基督教是一個很重要的，因爲美就是上帝的名字，美就是上帝的榮耀。」柏峻霄續指，在基督教的最早期神學，以至在舊約中不斷的強調美，因爲這個世界是上帝創造的。上帝說這個世界是好的，好的意思是美。上帝一定有美的觀念，才創造了這個美好的世界，所以在基督教裡，美的根源是上帝。



柏峻霄挑戰作爲基督徒要思考怎樣回歸美，在基督教回歸美就是悔改歸主，美最根本就是要聖潔，人有罪怎能美？人失去了上帝所創造的形象，就是失去了上帝所創造的美，因爲那形象就是榮美，可惜現代人以自己的主觀自我作爲主體。



本土詩歌被流行文化牽著走



浸信會神學院基督教崇拜與藝術中心、退休講師劉永生認為藝術美感已被放棄，被流行文化牽著走化成商品，從現今教會音樂用的類別可見一斑。



他指出，從70年代開始，商業機構掌握音樂出版，將藝術文化美感視為商業產品，也成為權力掌握，無論政治、經濟、商業一早開始吸納文化人、藝術教育工作者成為權力者的「爪牙」，教會也不自覺被流行文化牽著走。



同時，他提出以音樂牧養群體時，強調對終末神學的認識，以建立完整的世界觀，知道自己從哪裡來和創造的本源。此外，藉著聖詩集帶領會眾認識教會歷史和信仰的重要，以及透過唱聖詩來學習神學和讀聖言。



聖樂牧養由下而上人性化



香港浸信教會蔡禮遜牧師則指，牧養需要同行者，作為牧養的人要知道最終要帶到事奉人員去到哪裡，體諒他們生活遇到的種種挑戰。至於如何加強崇拜藝術感官？浸信教會在大節期如將臨期，透過音樂、畫、插花、短片，向會眾講解節期的信息，作為切入點讓人懂得欣賞。



退休前曾任基督教文藝出版社音樂編輯的蔣慧民，認為由下而上比較人性化，他以英國詩人的《Bluebird》為例，說到藍鳥飛過湖泊看著倒影忽然靈光一閃，帶來生命的醒覺。作為《普天頌讚》（新修訂版）編輯，三年統計教會已用400多首，在教會一步一步訓練詩班員，從崇拜預習至選詩，並提醒自己認為好的牧養就是建立信徒。



聖樂牧者聖樂心 聖樂不是「我覺得」



對於聖樂牧養如何入手？蔡禮遜認為聖樂必須配合和回到牧養的基本，就是三一上帝救贖工作只能夠在神的話語找到，聖樂不是「我覺得」，崇拜是教會的核心，最多信徒參與，崇拜是聖樂的設入點。



談到聖樂牧者的呼召，金巴倫長老會長洲堂主任牧師何世傑指出：「牧者需要了解文化和教會的動態、具備音樂才能、了解神學與音樂的關係、策劃教會崇拜各種禮儀儀式如婚禮；還要與聖樂事奉領袖合作，確保教會和音樂事工整體使命與願景一致。」



聖樂牧者也是精神領袖，透過音樂促進會眾與上帝建立關係，幫助他們靈性成長，最重要是聖樂牧者要有聖樂心。



聖樂可用流行曲譜基督教歌詞？



旅加現代中國作曲家黃安倫透露原本對聖樂一無所知，透過教會的牧師和師母悉心教導，對著《普天頌讚》逐一向他解釋。教會需要慈愛的牧師帶領，如果靠教材，在國內怎能看到？聖樂發展靠牧師，他對於牧師對聖樂意義的教導感激不盡，一生一世不會忘記。



他提出甚麼是聖樂，並分享一次經歷，有教會用電影歌曲《仙樂飄飄處處聞》配上基督教歌詞，邀請他和太太作指揮和司琴遭他拒絕，藉此讓大家思考何謂聖樂。



香港聖樂促進會會長譚靜芝博士指出流行曲與聖樂的危險交集，教會需自行創作。她認為世俗文化不等於聖樂文化，要是流行曲作為橋樑視乎對象而論，例如粵曲，長者耳熟能詳適宜用於教會外，因此視乎這首歌的價值，如果搬到去非洲對當地人是全新的就沒令人有任何聯想。



她稱：「對教會來說，為何不自行創作呢？ 取材流行曲調單純好聽理由不強。兩用是很危險的，正如聖所的香上帝說獨一用於祂。」教會放棄了教育和使命，縱使上下兩代的價值觀有張力，教會需要教育下一代。



譚靜芝認為，基督教缺乏「家教」尤其是在聖樂，不知道應該唱甚麼，內容與音樂相配就能夠提升人進入神學想像空間。



國際知名中國作曲家黃安倫1月親臨香港，為廣東話聖樂合唱《約瑟的啟示》擔任指揮，香港聖樂促進會舉行一系列聚會，是次內容來自1月26日的聖樂牧養座談會，探討聖樂發展的現況、聖樂牧養的切入點、聖樂牧養的資源、聖樂牧者的具備條件等。

