富勒神學院高級院長疑撐LGBT遭解僱

跨宗派的美國富勒神學院（Fuller Theological Seminary）解僱一名高級院長，源於她拒絕接受該學院在LGBT議題上的聖經立場：要求學生和教職員在婚姻之前保持禁慾，婚姻定義為「一男一女」的結合。



宗教新聞社（RNS）報導，露絲·施密特（Ruth Schmidt）自2020年以來一直是富勒神學院的員工，上個月因拒絕簽署信仰聲明而被解僱。



這份聲明涉及性道德問題，要求學生和教職員在婚姻之前保持禁慾，並把婚姻完全定義為一男一女的結合。



施密特認為富勒神學院應該是一個能夠容納在性道德等議題上存在分歧的地方，之前她曾簽署該聲明是因為對經濟安全的需要。



施密特告訴宗教新聞社：「經過多次祈禱，上帝給了我平安，我可以簽署協議，而不會失去住房。然而，在那一刻，我決定再也不簽署了。 」



她表示：「即使我能夠忍受這個環境，也不能把我的簽名放在可能傷害服侍的群體。」



富勒神學院發言人解釋：「我們生活在契約關係中。因此，所有加入該社群的人都同意遵守我們的社群標準。所有學生和員工在與富勒神學院建立關係時都會了解我們的社區標準，並希望遵守這些標準，作為他們對神學院承諾的一部分。」



該學院補充：「因此，神學院希望社群的所有成員，包括學生、教職員、行政人員、工作人員和受託人，都放棄他們認為不符合聖經的性行為。」



富勒神學院的發言人引用校長戴維·伊曼紐爾·戈特利（David Emmanuel Goatley）的話，他談到基督教學校在性問題上如何面臨「深思熟慮和洞察力的時期」。



「與人類性行為相關的問題會對個人、家庭、社區、教會和機構產生影響。我們擁有遍布美國和世界各地的教職員工、學生、工作者，他們在不同的方式和觀點上對待這些問題。」戈特利並且補充：



「即使在存在分歧的領域，我們也可以告知並激勵人們以禮貌和熱情的態度進行交往。反映耶穌的愛並尊重所有人的人性將塑造一種基督徒的成熟，使我們能夠成為地球的鹽和世界的光。」



2020年10月，美國地方法官康蘇埃洛·馬歇爾（Consuelo Marshall）裁定，富勒神學院可以開除從事婚外活動或已同性婚姻的學生，但仍可獲得聯邦資助。



美國第九巡迴上訴法院的三名法官小組在2021年12月一致確認這裁決，得出結論認為富勒神學院受到民權法第九條中宗教豁免的保護。

