高峰會：多元成長計劃青少年留堂會

建道神學院3月11日舉辦「第十一屆堂會青少年事工高峰會」探討招募中小學生參加教會方法，當中有CityLab 師友配對協助學生規劃個人發展、長城教育基金會藉著教育局改革宗教課程打開福音契機；建道神學院拓展總監葉松茂博士介紹「多元成長計劃」延續青少年在堂會。



多元成長計劃：延續青少年在堂會



建道神學院拓展總監葉松茂介紹「多元成長計劃」是以堂會為本，對象是附近社區及學校的高小及初中生；每星期兩小時參加各種興趣班例如打籃球，以及成長小組作為慕道團契，為期一年，然後進入為高小、初中而設的成長小組以便永久延續；每年做一次每次8至10個人留下，3至5年後建立新信主的中學生崇拜或團契，有30至50人。



透過各種方式接觸青少年，例如派單張入學校、學生來報名參加堂會活動，或是街頭派發、寄入屋邨的郵箱等。葉松茂分享在多元成長計劃成功協助炒散的青少年重新讀書，又為他寫求情信不用重讀，最終讓對方考到學位，現在已經是專業會計師。



兒童發展基金會：師友配對規劃個人發展



CityLab 幸福實驗室總幹事蔡美寶表示，2019年成立 CityLab，對象是基層小三至小六學生。「兒童發展基金」計劃有三大元素，包括：目標儲畜幫助學生建立儲蓄習慣，作為日後個人發展計劃用途；另外協助學生個人發展，規劃思考自己的將來，訂立長期和短期目標；還有師友配對，3名學生至少1位師友配對，作為生命師傅引導他們成長，在學校附近區域尋找，三年時間建立關係。



本身也是師友的蔡美寶呼籲教會一起合作，並且關心學生的家庭。兒童發展基金會現時服侍700名學生，200名師友與義工在學校跟學生一起，邀請學生復活節參加教會、野火燒烤活動等。



「整間教會一齊落水，牧者牽頭效果截然不同。」蔡美寶又指，基層學生沒有人傾訴，情緒有問題，所以兒童發展基金會三大特色是：進念思維，幫助學生發掘潛能，尋找自我價值；也以家庭為單位，給予家長培訓、家訪、關懷；另外，夥伴教會與教會合作師友配對。



蔡美寶說到兒童發展基金會的異象時表示，在使徒行傳彼得說「金銀我都沒有，只把我所有的給你：我奉拿撒勒人耶穌基督的名，叫你起來行走！」 在疫情期間師友、義工將所有物資放在學生家門，也為家長開Zoom聆聽她們教兒育女的心聲，這份關心對方是感受到的，而且參加計劃之前也未必意料得到。



教育局改革宗教課程：打開福音契機



長城教育基金會總幹事黃偉東表示：「教會先贏得年青一代才有未來，如果不做校園福音工作，這教會30年後將會結束，當一代一代的老化，最後好像歐美的教堂剩下空殼。」



他指，以前是「贏戰役」教會開佈道會、福音營，未來是「贏戰爭」透過活潑與教導並重的聖經堂帶領學生信主，善用教會的金齡人士伴陪學生成長，並且成為教會的接棒人，給上帝國度的精兵。



因此，聖經科不是傳授知識，例如耶穌釘十字架，找來木架用釘揼落去，很具體呈現出來，也利用媒體令整個學習過程變得精彩，還有預留十分鐘時間讓學生與義工傾偈，將探索信仰成為常規。



現時接觸的學校從band1至band 3都有共26間學校參與課程，黃偉東舉例，在嶺南鍾榮光博士紀念中學，有接近7成的同學表示信耶穌，也有教會牧者與義工入學校做福音工作，結果8位同學在暑假留下恆常返教會。



2024年教育局改革初中宗教課程，中一開始推行，長城教育基金會成功包辦成為福音的契機。黃偉東指出課程範疇包含：看宗教、看自己、看他人、看世界、看幸福，他稱「看宗教」部分可以變得福音性。

