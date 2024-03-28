綻放生命：馮文英的藝術啟發簡樸生活 　

基督徒書畫聯展在復活節前舉行，畫家馮文英透過繪畫表達對基督信仰的熱愛與等候，以花朵與地圖象徵傳承與使命，她亦是剪紙藝術家，在教會外教導小朋友繪畫和推廣剪紙藝術，聖誕節將推出新作品和展覽。



馮文英介紹作品《燃燒的火》於2020年創作，疫情期間買了花栽種，畫中的花看似梅花，蘊藏著是小朋友，遠觀看似一團火喻意在基督裡燃燒。



另一創作由數束的風信子組合，其實是中國的地圖，原於她心繫中國，在每一處地方都有使命感。



畫題《綻放一》的花凋謝了又再次結果開花，喻表一種傳承，從簡約的花傳遞出基督徒簡樸的生活，並且選用詩篇130篇5節：「我等候耶和華，我的心等候；我也仰望他的話。」



馮文英說：「我希望不會走在神的前面，專心等候耶和華，因為聖經的話是我們腳前的燈，路上的光。」她繼續指，在教會暫時未能開到畫班，所以繼續祈禱等候，不想走在神的前面。然而，在教會外她教小朋友繪畫，或是去學校推廣剪紙。最近在牛棚展出5個系列的創作，有學生來參觀，也有老師聯絡她到學校參與有關的工作。



馮文英還透露，之前是做剪紙創作的，在今年聖誕節將會有新作。



由香港中國畫學研究會主辦、香港基督教協進會協辦，靈糧共享第四回「記念耶穌基督受難復活升天」基督徒書畫聯展開鑼，共23位畫家參展，作品包括：國畫、書法、水彩、油畫等。



日期：3月21日至28日



地點：藝術香港展覽廳（灣仔軒尼詩道342號國華大廈3樓）

