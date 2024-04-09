Hope「宣教硏討會」李志剛牧師：天國營商大老闆是上帝





Hope for Next Generation主辦「2024可持續宣教硏討會——孕育的季節」，多位講員提出建議，認為宣教士需要生命師傅、學習語言及文化對宣教至關重要、短宣是為長宣做準備，最重要是神的國才是永續；李志剛牧師亦強調，天國營商大老闆是上帝。



劉倬熙：跨文化宣教「入屋叫人」



在研討會上各位講者互動分享宣教經驗。宣道會康怡堂服侍青年人的劉倬熙傳道認為，海外宣教首先要了解對方的文化，入村宣教先與村長打招呼，互相認識，村長不批準就不能入村宣教，正如中國人所說「入屋叫人」，這做法是正確的。



他說：「我們去到某一個群體，先要分辨誰是領導人；其次是學習語言，如果不懂當地的語言，功力大減一半，好像我們對年青人一樣，要知道他們那些潮語，用他們的語言作為福音設入點。」



馬如珍：屬靈導師關顧宣教士



跨文化商業轉型（Business for Transformation - B4T）開發者馬如珍珍意識到營商宣教者面對孤獨，因此建立小組提供支持和共同成長。每周聚會互相祈禱，共同應對挑戰。她強調小組的三大目的：互動祈禱支持、導師培訓擴展視野，以及門徒訓練。面對技巧與生命問題，她為成員尋找屬靈導師，提供支援和培訓、生命輔導和祈禱，讓他們感受到共同的力量，如同炭堆共同燃燒，一起保持火焰熱烈。



李志剛：天國營商，大老闆是上帝



主持人、馬鞍峰香港教會主任牧師李志剛回應，在香港大家未必肯透露商業秘密，能夠互相分享凝聚一起就是「天國營商」的特色，「因為大老闆是上帝，所以能夠締造一個坦誠的溝通氣氛。」



他強調導師是很重要的，每一個宣教營商者都需要，「領袖有人跟隨；老闆有員工跟隨；但是如果領袖沒有導師，就好像一架沒有煞掣的車，隨時撞死人！」



雖然生命師傅是很難尋找的，但是在神的國度，有很多人在我們身邊引導我們怎樣做，這就是成功之道。



賴淑芬：教會心態切勿「到此一遊、散件式」



談到教會的福音異象和宣教時，基督教關懷無家者協會的前總幹事、豐收慈善基金副總監賴淑芬強調：「福音不是廉價，需要投放力量去栽種，需要時間灌溉，教會心態切勿『到此一遊、散件式』，而是為事工祈禱，動員多些消防員去工場撲火。」



與此同時，適當運用資源發展人才，教會應該改變思維，持續派遣人員參與事工，這種持續的參與能夠帶來深遠的影響。



李志剛則提到教會應該關注人，持續發展並設定明確的宣教使命。他強調短期宣教是為長期宣教鋪路，而長期宣教不僅僅是個人問題，而是整個使命的延續。他期許教會能夠持續有長遠的使命，並派遣人員參與短期宣教以補足長期宣教的不足。



朱維鵬：「破壞性創造」福音對象度身訂造



香港財務顧問協會、香港環境社會企管策略師公會會長朱維鵬呼籲教會突破因循。他引用哈佛商學院教授克里斯汀生（Clayton Christensen）的「破壞性創造」理論，任何事情因循已久都需要突破。



「突破是反思想學習甚麼？譬如對神的認識，耶穌說：『人活著不是單靠食物，乃是靠神口裡所出的一切話。』這經文常掛在口邊，但如何明白當中的精髓呢？基督教的傳承也需要突破。」朱維鵬認為，教會的工作是讓人認識真理，然後為福音對象度身訂造，將神的話語傳到世界各地，使人不會被異端誤導，認識福音的主角是神，同樣辦社企也是為神服務。



李志剛回應，創新是賦予我們未來的力量，好使我們在歷史的洪流裡有份參與。



機構不會永續，神的國才是永續



福音證主協會副總幹事（事工），領導力培訓學院院長呂慶雄討論教會承傳的問題。



他指出，2012年已經研習香港教會傳承的問題，不過迴響不多，教會慣性思維是「傳道人走了或退休，再請一個便是了！」其次是，教會有很多隱藏的領袖，縱使牧師、長執願意改變，隱藏領袖反對，教會惟有跟隨。



機構則跟隨董事的意見，國際差會的董事來自不同文化、背景、不同的經驗，所以我們要問：「傳甚麼、承甚麼？」並非將要退休獵頭一個人來，這是很困難的，尤其是今天的香港不易找到。



呂慶雄笑言：「如果搞唔掂就執了吧。」他強調，機構不會永續的，惟有神的國度才是永續，以不同的方式存在。他建議，透過網絡包括員工、合作夥伴「一起workout新的事情，只要有新的發展，就有新的人才加入，就有新的體驗。」



李志剛分享外國例子，教會礙於情感徘徊在結束與否之間，在外國的中小型教會找不到人承傳，便與其他教會合作，開放教會出來給予有共同理念的人繼續前行。



「說不定這是新的據點，舊的教會變成新的分堂，教會一般有物業、穩定的財政，但沒有動力。」他呼籲香港教會學習，願意放手給神接手。



問答環節：旅行都可以宣教



參加者提出如果年青人沒有宣教意識怎麼辦？劉倬熙指出，世界華福中心就是扭轉「門訓與宣教」的傳統觀念，應該將宣教設置前方，教會先注重宣教。香港是宣教差傳重地，用年青人的語言讓他們知道宣教士的在工場的實況，譬如說：宣教要賣身、瞓街，他們會怎樣看宣教呢？



另有參加者表示，需要重新定義何謂「宣教」？旅行都可以宣教！朱維鵬回應，認為首先釐清目的，以不同角度定義宣教，不單只是為了籌款。呂慶雄指出，宣教士是「使命實踐」。



至於怎樣訓練年青人關心宣教事情？馬如珍分享經驗，邀請年輕人做短片，邊做邊認識宣教。



「2024可持續宣教硏討會——孕育的季節」於3月2日在播道會港福堂舉行，大會設開幕論壇、座談會、分組工作坊，探討可持續發展宣教面臨的主要挑戰，議題包括：社會創新、培育下一代的宣教使命、從宣教士到當地領袖的承接、可持續財務管理、如何建立健康全面的福音。



該次硏討會由Hope for Next Generation主辦，香港差傳事工聯會、城市轉化學院、基督教播道會港福堂、Business 4 Transformation合辦。

