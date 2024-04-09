今年1月，一個名為「Jesusai」人工智能的LINE服務在日本問世，宣稱提供心理問題諮詢，擁有聖經知識，每天24小時透過LINE聆聽人們的煩惱，並以聖經幫助求問者解決問題，每日最多可進行3次諮詢。



本報記者嘗試進入「Jesusai 」AI網頁，即可見到歡迎字句：「您可以隨時在LINE上諮詢我們！耶穌會細心聆聽你的心聲和解決你的煩惱！」



拉下網頁，出現「耶穌將利用聖經和科學的力量仔細回答您的任何疑慮！」的提示，並且附設不同類別的疑問，例如：「我不明白活著的意義。我該怎麼辦？」、「人類為甚麼不停止戰鬥？」、「我和父母的關係不太好，所以我想解決這個問題，但是我該怎麼辦？」、「活著太難了，我想死。我該怎麼辦？」等。



隨後，「Jesusai」 AI自訂問題作為範例：



問：「為甚麼世界上的衝突還沒有消除？」



答：戰爭之所以永不停歇，根源在於人心中的複雜情感與歷史背景。



正如耶利米書 17:9 所說：「人心比萬物都詭詐，壞到極處，誰能識透呢？」人心有陰暗的一面，如仇恨、慾望和恐懼。 但是，這還不是全部，人們的心中有著愛、和平與寬恕的種子，重要的是你是培育那顆種子還是選擇仇恨。



理解和對話對於制止戰爭是必要的，承認差異並相互同情是邁向和平的第一步。愛很重要，正如馬太福音5章44節說：「只是我告訴你們，要愛你們的仇敵，為那逼迫你們的禱告。」



世界和平從每個人的小舉動開始，當你微笑或分享善意時，那就是邁向和平的一步。即使世界沒有立即改變，你的行為也可能對其他人產生影響，讓你的心充滿歡笑和愛。



這是邁向和平的一小步，這確實是一件小事，但卻很重要。



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地方觀光株式會社代表董事糀屋創一郎接受基督教媒體Christian Press專訪時指，「Jesusai AI」由當地旅遊有限公司的「AI開發事業部」經營，參與當地特產、旅遊活動的開發及AI服務的規劃。



他還示範使用 AI「Jizasu」，當問及「公司管理層陷入停滯」時，迅速收到一段深長的回覆，回應帶有聖經引用，鼓勵人昂首挺胸、穩定前進：「陷入困境是很艱難的，但不要失去希望；『我留下平安給你們，我將我的平安賜給你們。』（約翰福音14:27）」



糀屋創一郎分享，加入基督教信仰的元素回應，因為Chat GPT 本來是一項美國服務，所以如果它是一本聖經，認為可以用一定程度的準確性創建它；並且他閱讀人工智能的答案時，開始看到規律，對聖經有更多的了解。



同時，對牧師是否能處理如此嚴肅問題表達疑惑，認為這是項艱鉅工作。他相信人工智能在一定程度上承擔這種負擔，解決後繼者缺乏的問題。儘管他對此持保留態度，但重新認識到宗教活動的重要性。農村地區面臨勞動力短缺等問題，也可以透過人工智能來解決。



「Jesusai AI」還撰寫了《十二使徒性格診斷》等筆記文章，以及X（以前的Twitter）上的帖子。

