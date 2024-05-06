「世界福音聯盟」秘書長希爾馬克辭職：環保、宗教自由成任內焦點

世界福音聯盟秘書長湯瑪斯·希爾馬克（Thomas Schirrmacher）以健康理由辭職。他在任內關注環保、人權、宗教自由和反腐敗議題。在2021年上任演說時將《聖經》稱為「教會的忏悔」，是規定信徒信仰的「紙上教宗」，同年在聯合國氣候變遷大會呼籲人們跨越政治立場愛鄰舍。



新冠病毒影響身體提早呈辭



世界福音聯盟（World Evangelical Alliance,WEA）周一（4月1日）宣佈希爾馬克原定任期於2026年2月28日結束，因長期受到新冠病毒影響，周日已經呈辭並獲該聯盟國際理事會一致接受。



世界福音聯盟國際理事會主席顧威·薩納（Goodwill Shana）將在接下來的預計不超過6個月內擔任該組織的臨時負責人。同時，理事會的人力資源委員會將啟動秘書長辦公室的審查程序，並計劃對新任秘書長和首席執行官進行選拔。



聲明中提到：「希爾馬克與世界福音聯盟及其國家成員和委員會有著長期富有成效的合作關係。他博學的著作強化了聖經真理，對許多人都是一種鼓勵。」世界福音聯盟國際理事會期待著家人和朋友們的禱告和支持，希望在上帝的指引、智慧和恩典下邁向未來。



任內關注環保、人權、宗教自由、反腐敗



希爾馬克在任期間關注環保、人權、宗教自由、反腐敗等議題。他在2021年格拉斯哥舉行的第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）透過視頻，呼籲基督徒急不容緩關注氣候變化，並且引用《創世記》表示，神創按著祂的形象造人，賜予所有智慧保護受做物，類卻用智慧製造核彈摧毀這個世界。



然而，上帝賜給我們智慧和美善，我們應當以能力共同守護這個地球，給予下一代持續居住。當耶穌基督再來的時候，我們的任務是確保這個星球不僅為人類保留一個地方，更重要是留下愛，包括動植物，否則我們無法繼續生存下去，人類應當跨越政治立場，愛我們的鄰舍如同自己一樣，這才能拯救世界。



對於宗教自由，曾為國際人權協會主席、時為世界福音聯盟副秘書長的希爾馬克，2018年在網站發放消息關注中國新修訂的《宗教事務條例》。他亦在《信仰自由與基督教使命》（Freedom of Belief & Christian Mission）一書發表文章，探討宗教自由、良心自由、新聞自由的神學根源。



2021年，全球廉正與反腐敗網絡（GIN）響應聯合國12月9日的「國際反腐敗日」舉辦研討會，希爾馬克發言時指出，聖經甚少將個人的罪與社會的罪區分開來，腐敗總是由個人參與，腐敗是一種邪惡，整個邪惡結構網絡都從個人開始，可以將整個社會帶入深淵。因為腐敗可以吞噬社會各領域的負責人，包括教會、商業、國家政治和行政結構中的負責人。



就職禮稱《聖經》是「紙上教宗」



希爾馬克是德國人、教授和英國聖公會大主教副主教，2021年接任世界福音聯盟秘書長職務。希爾馬克獲四個博士學位，分別在1985年獲得普世研究博士學位、1989年獲得文化人類學博士學位、在1996年獲得倫理學博士學位、2007年獲得宗教社會學博士學位。他還獲得了三個榮譽博士學位。



在擔任世界福音聯盟領導之前，希爾馬克曾擔任擁有6億成員的該全球福音機構副秘書長，負責神學關注以及信仰內和信仰間關係。



希爾馬克曾表示：「這麼多德高望重的領袖信任我，我深感慚愧。長期以來，我一直是領導層的一員，在世界福音聯盟已經有了賓至如歸的感覺。」



2021年希爾馬克在就職演說中，將《聖經》稱為是「教會的忏悔」，是規定信徒信仰的「紙上教宗」。他表示：「我們為擁有一位紙上教宗而感到自豪，因為紙上教宗確保我們所有人，包括我在內，都無法凌駕於上帝的話語之上。我們都服從上帝的話語，沒有人凌駕於它之上。」

