梵蒂岡不贊成同性戀入罪 對同性婚姻立場飄忽

梵蒂岡周一（8日）發表一份名為《無限尊嚴》（Dignitas infinita） 長達20頁的文件，其中明確表明反對將同性戀入罪。同時，教廷亦重申其反對立場，包括反對變性、性別理論、代孕、墮胎和安樂死等議題。



梵蒂岡不贊成同性戀入罪 但反對變性和代孕



教廷信仰教義部部長費南德茲（Victor Manuel Fernández）樞機表示，將同性戀入罪應當受到質疑，教廷絕不支持這樣的法律措施。



教廷的這份文件強調，將同性戀入罪具有重大問題。費南德茲指出，對於一些國家在天主教團體支持下採取這種做法，教廷感到極其不滿。教宗方濟各在不到一年前任命費南德茲為信仰教義部部長，他對某些天主教徒支持反同性戀法律的現象表示遺憾。



教宗方濟各曾在非洲訪問結束時談及LGBT群體入罪化問題，指出這是一種罪惡和不公的做法。他認為基於宗教信仰將同性戀者入罪是不可忽視的問題。



根據未具體來源的統計資料，約有50個國家以某種方式將LGBT群體入罪，其中部分國家甚至制定包含死刑在內的相關法律。 LGBT指同性戀、雙性戀、跨性別者。



教宗批准神父為同性伴侶祝福惹爭議



去年12月，教宗方濟各批准神父為同性伴侶祝福，但排除任何儀式和類似婚姻形式的祝福。教宗去年12月18日發表一份名為《懇求的信賴》（Fiducia supplicans）的聲明，區分不同類型的祝福，文件以聖座教義部部長費爾南德斯樞機的引言作為開端，深化了「祝福的牧靈意義」，並基於教宗方濟各的牧靈願景擴充了對祝福的經典理解。不過在特定情況下實施分辨：「當請求祝福的是非正常伴侶或同性伴侶時，絕不可與民事結合的儀式同時進行，也不能與之有關聯。甚至不能涉及與婚姻相稱的服裝、舉動或話語。」



梵蒂岡對同性婚姻立場飄忽



梵蒂岡對同性婚姻立場不時改變，2021年3月曾發聲明禁止教會向同性婚姻祝福，認為「上帝愛每一個人，但不願也不能祝福罪惡」；有同性戀者在節目促天主教重新審視教義。



該聲明指出，「上帝愛每一個人教會也一樣，但是在同性婚姻問題上聖經和梵蒂岡教義明確，教會不會也沒有能力祝福同性婚姻，祝福屬於聖禮。」以及教會藉此呼籲教徒讚美上帝尋求祂的保護，在生活上追求聖潔、仁愛，基於這教義，教會不能祝福男女結合的婚姻以外的伴侶和關係。

