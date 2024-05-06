「善牧主日」高國雄牧師：好牧人從狼群拾回迷羊

復活期第四主日（4月21日），教會傳統稱為「善牧主日」，中文大學崇基學院禮拜堂校牧高國雄牧師在祟拜指出，耶穌是好牧人為羊而捨命（約翰福音10:11-18），呼籲信徒學習捨棄為主放下自己。



「善牧主日」：耶穌作為好牧人的形象



「善牧主日」是教會傳統中的一個特殊主日，通常在復活期的第四主日慶祝。在這一天，基督徒紀念耶穌基督作為好牧人的形象，照料和保護信徒如同牧羊人照料羊群一般。同時強調基督對信徒的愛和照顧，以及祂作為引導者和保護者的形象。



耶穌自稱好牧人



在約翰福音10章11至18節 ，耶穌自稱是為羊而捨命的好牧人。祂將自己使命中給予羊群豐盛生命的行為與那些來偷竊、殺害、毀滅的盜賊做了對比。



高國雄牧師在崇拜中探討「捨棄」與「放棄」之間的區別，突顯放棄是被動的，而耶穌的犧牲則是主動和積極的，出於願意為更大目的和目標而放下的精神。



耶穌的身份引發爭議



然而，耶穌的教導和身份在猶太社區引發爭議，約翰福音三次記載猶太人質疑耶穌是先知？從上帝而來？是罪人？（約翰福音10:19-21；7:40-44；9:16）。



高國雄繼而解釋「善牧主日」的意義，這是教會一個重要傳統，落在復活節第四個主日，意即「好牧人的主日」，耶穌強調祂是好牧人並非僱工，好牧人顧念和保護自己的羊，突出了牧羊人與羊之間的親密關係，類似於耶穌與父親之間的關係。



耶穌普世的愛



耶穌宣示自己還有其他不在圈內的羊（約翰福音10:16），強調祂的愛超越特定群體，包括所有人類。高國雄指出，耶穌與羊（人）的關係不僅僅是針對被揀選的一群，而是適用於所有人。上帝的愛涵蓋了好人和不那麼可愛的人，就像太陽照耀著好人也照耀著邪惡的人一樣。耶穌強調必須引領所有人，讓他們聆聽祂的聲音，並共同成為一個群體，歸屬於同一位牧人，不論是外邦人還是被揀選的猶太人，都成為一個群體。



高國雄說：「我們覺得自己的眼光、理解和價值觀高過上帝的計劃，最難接受不是上帝是否愛你，是上帝愛你之餘也愛你認為不藉得愛的人，甚至你覺得這些人不應該去愛，但上帝一樣去愛他。」



耶穌是好牧人，祂的言行證明了這不僅僅是口頭上的宣稱，而是通過真實的犧牲，祂為我們被釘在十字架上而捨命。



好牧人從狼群中拾回迷羊



高國雄指出，好牧人捨命的原因在於「好牧人捨命，從狼群中拾回了迷失的羊；耶穌基督捨命，從邪惡世代中魔鬼手上拾回了失落了的我們」。



今天，耶穌的死亡、埋葬、復活和升天告訴我們，生命同樣需要經歷死亡和埋葬，才能得到復活和升天的力量。我們應該效法主耶穌的豐盛經歷，認識到救恩最獨特之處在於耶穌降臨到世上成為我們的榜樣。高國雄強調：「信仰不僅僅是頭腦的知識，我們需要像主一樣學習在生命中的捨棄，為主放下自己。」



約翰一書3章16節指出「主為我們捨命，我們從此就知道何為愛；我們也當為弟兄捨命」。

