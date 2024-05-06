威克理夫跨宗派全球對話：資源、資訊強化宣教力量

威克理夫國際聯盟（Wycliffe Global Alliance）將展開跨組織及宗派全球對話，挑戰傳統聖經翻譯運動一直以來的局限，討論教會更多參與方式。



威克理夫國際聯盟（下稱：聯盟）總幹事高爾澤博士（Dr. Stephen Coertze）在網站發文，今年聯盟將展開跨組織及宗派的全球對話，討論宣教趨勢從西方宣教使命觀的轉移，評估資源、結構、資訊加強宣教力量，並且讓教會有多樣化的參與方式。



他指出，首要任務將是與全球教會領袖會面，共同設計討論議程，以促進更廣泛的對話。此外，即將舉行的全球聚會將是聯盟活動的重要里程碑，主題為「共同成長」包括四方面內容：社區、共同探索和辨別、崇拜和慶祝。探討標誌著聖經翻譯新時代的開端。



今年的全球聚會將於10月31日至11月4日在約翰內斯堡（Johannesburg）舉行，標誌著自2016年以來的首次面對面聚會，去年的聚會因疫情而取消。期待通過此次聚會清晰了解作為聯盟的定位，並規劃未來前進之路，探討2025年及以後的未來旅程。



宣教趨勢：西方宣教使命觀將轉移



高爾澤表示，當前的宣教結構和宣教神學仍大多建立在西方基督教世界的歷史和文化影響之上。這包括西方國家、帝國和權力結構主導的基督教領域。使命活動一直是建立在從西方向其他地區擴展的理念之上。



然而，如今的宣教趨勢已經發生迅速轉變，使命活動來自全球各地。儘管如此，許多宣教結構和系統仍然根據西方基督教世界的範式建立和運作。這引發了一系列問題：是否需要改變？傳統結構是否仍然適用？抑或我們應該理解並實施更符合當今使命理念的結構？



評估資源、資源、資訊加強宣教力量



高爾澤認為，不同方向能夠加強宣教的力量。資源方面，除了考慮組織提供資金等資源的能力外，還應該考慮組織籌集資金的能力。有些組織擅長籌募資金，這使得它們在資源方面比其他組織更具優勢。



結構方面，有些組織的結構非常完善，甚至主導其他環境，使得這些環境依賴於它們。然而，這並非始終是參與上帝使命的最佳方式，雖然可能取得最有利結果，但這不一定意味著我們的過程榮耀神。資訊方面，研究人員發現，掌握統計數據的人能夠掌握局勢。這引發對全球和本地聖經翻譯狀況統計數據的質疑。組織利用這些數據來影響參與決策，但這並不一定反映完整圖景，可能忽略迫切需要幫助的社區。



他期望重新審視過去包括社區和資金等方面，在全球聚會後共同評估提供更多結構和思考，幫助教會理解宣教模式轉變和持續發展。

