母親節來臨！華人教會呼籲珍惜與母親共處

母親節來到！香港及海外華人信徒與教會舉辦慶祝活動，呼籲花多些時間與母親共處，主裡恢復母親在上帝面前的榮耀，耶穌十架七言之中流露關懷母親馬利亞之情，成為今天基督徒的借鏡。



了解母親需要花時間共處



在香港，救世軍透過《救恩報》呼籲大家多了解母親。文中指要真正了解母親，就需要花時間與她共處。母親對於子女的期望，從最初的希望他們平安健康地成長，到後來期盼他們「好」的方方面面，母親無私的愛貫穿了成長的每一個階段。



母親無私的付出包括勞力、氣力、腦力和心力。這些辛勞，大多數子女並未從內而外理解。所以，子女們應該感恩母親所做的一切，包括那些看得見和看不見的辛勞，這是尊重母親以及愛護她的方式。



無論是帶母親外出用餐，還是回家為她下廚，抑或特意回家陪伴幾天，只要讓母親感受到被愛，就是正確的做法。而母親最深切的期望之一，就是子女能夠自愛。作為基督徒子女，保持靈性健康、幫助母親得救歸主，也是重要的愛護方式。



路加福音11章27節「懷祢胎的和乳養祢的有福了」提醒我們為母親得著地上與永恆的屬天福氣。總言之，讓我們以基督的愛之心，感恩並愛護我們的母親，讓她們感受到神的愛和我們的愛，這將是最美好的回報。



恢復母親在上帝面前的榮耀



台中中會婦女事工部於5月5日舉辦母親節聯合慶祝會。活動包括台中中會長執聯誼會合唱團和婦女合唱團的獻詩。中會議長莊頌偉牧師以「上帝形象的創造」為題證道，強調母親在家中的重要性和付出。



他提倡恢復母親在上帝面前的榮耀，鼓勵婦女們在教會中的服事中找到屬於自己的價值，並在信仰中尋求力量和祝福。最後，他強調敬虔、禱告和將憂慮交託給上帝的重要，在服事的道路上保持熱情，重新尋回上帝的祝福與榮耀。



行動表達對媽媽的愛



國際讀經會台灣總會特別舉辦名為「偉大的母親~DIY刮刮卡活動」，旨在鼓勵孩子們去體恤媽媽的辛勞，透過行動來表達對媽媽的愛。參加者報名後可以免費獲得DIY刮刮卡，將想要為媽媽做的事情寫在刮刮卡上，然後親手送給媽媽，小小的行動帶來意義非凡的感動和驚喜。



十架七言：耶穌關懷母親馬利亞



紐約短宣中心5月11日舉辦「母親節嘉年華會」，表演項目包括歌詠和粵曲，讓社區人士有機會聽聞福音，另有專欄分享母親節的信息。



林向陽在《真理報》（美東版）5月號的專欄提到，主耶穌給我們留下行孝的最好榜樣。即使主耶穌為背負世人的罪孽而被釘在十字架上受死時，處於極度的痛苦之中，祂仍然關心著母親馬利亞。主在十字架上說出了七句話，其中有兩句是針對母親馬利亞的關懷：「母親，看你的兒子。」又對那門徒說：「看你的母親。」（約翰福音19:26-27）



耶穌基督讓母親老有所靠，得著奉養。由此可見，基督教的確是一個要我們尊神為首，孝敬父母（包括配偶的父母），及愛人如己的信仰。

