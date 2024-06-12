新書探討：加爾文主義激起中國民眾對宗教興趣

長期研究中國基督教發展的匈牙利牧師出版新書，探討漢語基督教及加爾文神學在中國的發展，並且預測2030年中國新教徒將達到2.24億人；近三十年，加爾文主義則引發中國民眾對宗教改革興趣。



新書焦點：漢語基督教及加爾文神學在中國的發展



匈牙利牧師、作家、世界宗教研究員拉霍斯·貝克菲博士（Dr. Lajos Békefy）出版電子書《Christ and Calvin in China》（暫譯：基督與加爾文在中國），近170頁的彩色中國檔案包含32篇文章和分析。貝克菲表示，這份資料的目標是提供可靠、真實且美麗的見證，關注的焦點在中國怎樣發展漢語基督教及加爾文神學。



他祈求上帝保守在長城背後的偉大中國人民，保存基督教如同芥菜籽，在信仰裡像酵和鹽一樣發揮效果，並透過聖靈的引導結出耶穌基督救贖的寶貴果實，為和平做出貢獻。



預測2030年新教徒2.24億人（佔16%）



在書中，貝克菲提到基督教在中國發展的歷程，在2020年出現爆發性增長。自1949年至2020年間，新教信徒人數增長了近60倍。根據政府官方公佈的數據，目前中國新教徒佔中國基督教徒中的大多數，約有6,500萬人，相較之下，羅馬天主教徒的數量大約在1,000至1,200萬之間。



根據阿蘭瓦線上圖書館公佈的新教指標以及數據分析，預測2030年中國約有16%的人口將是新教徒，即2.24億人，這將使中國成為世界上基督徒人數最多的國家。估計到2040年，這一比例將達到33%，新教徒人數可能接近4.415億。而到2050年，超過一半的中國人口可能信奉新教，即佔總人口的67%，約有8.68億人。不過，由於不同的國家統計數據以及非官方機構的研究調查，可能顯示出顯著的差異。



加爾文主義：引發中國民眾對宗教改革興趣



至於加爾文神學在中國的發展，貝克菲指出自從加爾文的重要著作《基督教要義》被部分翻譯成中文後，宗教改革運動在中國逐漸展開。



近三十年來，國內大學的教授和學生開始接觸到馬克思（Marx）和韋伯（Weber） 社會學的思想，其中包括對新教倫理和資本主義精神的研究。加爾文主義在各地傳播後，逐漸形成了以基督為中心的教育環境，引發了數以百萬計的中國民眾對宗教改革的興趣。



這種宗教思想的傳播引起了人們對福音書來源和研究的好奇心，並使得中國成為新的宗教改革的一部分。隨著中國改革開放，人們對於具有強烈文化根基的加爾文神學產生了興趣。這種轉變在大學裡展開了意想不到的成熟，開啟了人們對人生哲理的求知。

