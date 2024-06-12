性傾向10至14歲萌芽 專家促父母培育子女性別角色

性別議題令父母及教會面對前所未有挑戰，天道家庭事工舉辦線上專題分享會，專注同性戀事工的楊符濟珍博士指，同運的眼中社會性別有64種，分析性別焦慮的特徵，鼓勵父母培育兒女性別自信。



同運的64種社會性別



楊符濟珍博士在分享會分析性別困惑、現今社會的亂象及基督徒與教會的應對。從聖經角度，神按照自己的形象做人，有男有女。



性別二元論是指，認為自己是男性或女性而使用的代名詞；非二元性別人士可以選擇幾個代名詞顯示自己合適的身份，他們可能覺得自己是男又是女，或是別的東西；性別認同是由一個人的內在感受形成，其他非二元術語包括：非性別、性別創意、無性別、性別酷兒、雙性別等。



在同運的眼中社會性別有64種，從性傾向、性別認同、生理性別，三種組合而成。生理性別：男、女、雙性、無性。性傾向：喜歡男、喜歡女、喜歡男也喜歡女、不喜歡男也不喜歡女。性別認同：男性、女性、流動不居、無。傳統社會只承認兩種。



性別焦慮特徵



所謂性別焦慮是一個人持續感到出生時，性別與自己內心認同的性別不配，產生痛苦感和功能障礙。性別焦慮的青少年會衍生抑鬱症、焦慮症、狂躁症，甚至有自殺傾向。經過醫生診斷可以用幾種治療方法緩解痛苦，例如：心理治療、荷爾蒙治療、性別確認手術。



性別焦慮造成的起因多方面，例如：自我形象低落、尋求同性接納、受到性騷擾，甚至關乎人格異常，強迫症的問題待。現時沒有科學證據證明性別焦慮是天生，同性戀都也一樣。



楊符濟珍引用美國蓋洛普2021年調查數據，1997年至2002年出生的Z世代，每5人有1人是自認LGBT；1965年至1980年出生的X世代只有3.8%。



現今社會，同性戀議題從道德層面扯到平權層面，社會興起覺醒運動而出現覺醒派的基督徒，他們用經文支持推翻白人神學霸權，並且用經文來支持。例如：耶穌是難民、耶穌和使徒約翰有親密關係，認為耶穌可能是同性戀者。



家庭教育與教會的應對



從心性發展階段，性傾向形成從10歲至14歲是萌芽期；15至20歲就已經定型。因此，家庭教育方面很重要，培育兒女性別自信，例如：強調兩性平等、肯定子女性別身份和角色、父母彼此相愛做榜樣、教導子女拒絕不當的觸摸，若果子女投訴遭到騷擾，相信他們和介入支援子女的情緒。



美國教會界有發起贖罪日，今年贖罪日將於10月12日舉行禁食禱告，求神興起100萬個的末底改和以斯貼，反轉美國和世界的命運。



美國天道家庭事工推出系列講座，三月份主題：「當性別困惑闖進門」，講員：楊符濟珍博士，3月2日線上及YouTube直播。

