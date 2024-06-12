香港宗教領袖談異中求同 周守仁：信徒不僅依賴政府神職人員

普世博愛運動慶祝創立80周年，聖公會陳謳明大主教提出智慧與信念的力量，呼籲政府與市民尋找中庸之道；天主教香港教區周守仁樞機強調不僅政府和神職人員，每個信徒都應參與。教宗方濟各則呼籲停止武器生產以終結全球飢餓。



陳謳明：政府與市民尋找中庸之道



香港聖公會教省主教長陳謳明大主教圍繞「智慧與信念的力量」提出多元合一的智慧和中庸之道分享自己的見解，尋求智慧是一個成長的過程，與達致中庸之道密不可分。



他指出，聖公宗強調中庸不是模糊無立場，而是找到當時最適切的立場，在香港當前情勢中庸之道是很重要，政府與市民需要找到這份中庸，找到平衡點。信徒應以上帝眼光看待事物，並以基督之心行事，從而獲得智慧和力量。



周守仁：不應僅依賴政府或神職人員



天主教香港教區主教周守仁樞機講述共議同行教會的智慧，強調夢想對於達成更美好的將來的重要性。他也提到在靈修交談中，非判斷的聆聽態度對於建立共議同行的教會是必要的。



實踐方面，每位信徒需明確了解自己的使命，這樣才能知道應該如何參與。參與不應只是神職人員的責任，每個信徒都有責任承擔。他強調個人責任的重要性，不應僅依賴政府或神職人員，每個人都應積極參與，否則社會將面臨困難。



教宗：停止武器生產有助終結全球飢餓



另外，梵蒂岡新聞網報導，在普世博愛運動慶祝創建80周年之際，教宗方濟各向運動成員表達對當今世界被許多衝突所撕裂的關切。他特別提及2014年參加雷迪普利亞紀念第一次世界大戰爆發百周年活動時深受感動，並且流淚。教宗強調戰爭尚未結束，每個參與者都是輸家，唯有武器製造商受益。他呼籲停止武器生產，相信這將有助於終結全球飢餓問題，並強調戰爭的可怕性需要我們深刻反思。



教宗指出，普世博愛運動不僅關注和平，更應忠實地活出自身的恩賜，以危機時刻作為成長機會，保持言行一致，並踏踏實實地生活。他期望人們在家庭中建立相互尊重、溫暖的氛圍，關心弱勢群體和需要幫助的人。教宗鼓勵他們以獨特方式承擔傳播和真誠對話的責任。



教宗強調種下「合一」的種子，特別警示人們要警惕「靈性世俗化的陷阱」。他提到言行不一是最糟糕的反面見證，呼籲大家保持警覺。教宗建議回歸福音，重視信仰和歷史根源，作為補救之道。



普世博愛運動慶祝創立80周年，在香港3至4月舉行宗教交流分享會，主題「異中求同之路——現實與實現」，地點：公教進行社。陳謳明大主教、周守仁樞機在3月26日分享信息。

