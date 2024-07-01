父親禱告會 吳振智籲帶領子女認識神影響一生

父親節前夕，大衛城文化中心舉行父親禱告會，吳振智牧師指出父親對兒女影響一生一世及勉勵帶領子女認識耶和華；維護家庭基金則指出爸爸需要在社交、分擔照顧、喘息、專家支援和自我照顧五個範疇獲得支援。



帶領子女認識耶和華是智慧的開端



大衛城文化中心舉行父親禱告會網上直播，吳振智牧師以主題「父輩仍強」指出父親對兒女影響很長遠，他分享與父親的關係時表示，縱使父親離世三十多年至今仍在夢裡懷念他，因著父親給他很多方面的肯定和教導，接近四十年仍然歷歷在目，呼籲今天的父親反思留下給兒女的是甚麼？



他指出，除了言語行為還包括聖經的說話，父親轉向兒女，兒女轉向父親包含天上的父，「帶領子女認識耶和華是智慧的開端，認識至勝者就是聰明。」（箴言9:10）



父親對兒女影響一生一世



約書記14章6至12節記載的聖經人物迦勒，約書亞祝福迦勒，將希伯倫給他為業，他們專心跟隨耶和華，縱使加納族人強大仍然堅信耶和華照他應許與他同在。



吳振智鼓勵父親們「立定心志、肯定心智，兩者不可缺乏」父親需要別人給他肯定和打氣，鼓勵父親學習約書亞和迦勒，「不論我們做了幾多年的父親，知道我們對兒女的影響是一生一世，所以要做的是將神的道教導他們正確的道路，到老也不偏離。」



支援爸爸五範疇



維護家庭基金於父親節前夕在視頻發表「爸爸角色學術研究結果的啟示」提到爸爸需要支援的領域包括五個範疇：社交支援、分擔實質的照顧、喘息、專家的支援、照顧自己。



社交支援上，爸爸需要太太、同事的體諒和傾訴，適合外向型的父親。家庭照顧方面，爸爸需要分擔實質的照顧，同時很需要外界的實質行動支援。爸爸也需要喘息空間，讓身體和頭腦放鬆。遇到能力所及以外的困難，嘗試尋找專業人士幫助，讓家庭繼續健康持續下去。



最後是懂得照顧自己，爸爸也需要Me Time並指出，學者在研究中特別提到：「安排喘息的契機對爸爸精神健康有其重要，政府作牽頭的角色連同職場管理者一同考慮有仔女的爸爸，安排彈性的工時、醫療假期，讓爸爸作為員工之餘，平衡家庭與工作的生活。」最後呼籲大家一齊守護爸爸的精神健康。



為爸爸禱告30天



此外，維護家庭基金好爸爸中心在父親節期間發起為爸爸們禱告30天活動，每天在臉書更新祈禱文。



父親節當日的禱文指到耶穌所講的浪子比喻讓人深明父愛，願作為爸爸的能溫柔聆聽兒子埋怨、豁達接納兒子離開、擁抱兒子回轉，並且祈求主耶穌當父親疲倦給力；煩躁得安撫；衝動時勒住舌頭。

