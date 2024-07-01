調查：子女移民7成長者以老護老

循道衛理中心進行調查回應子女移民後「留港長者」的需要，發現超過三成年逾75歲，七成長者處於「以老護老」的狀態，故推出「醫家顧計劃提供一站式跨專業共同治理，做到「早發現、早介入、早支援」。



超過三成年逾75歲， 七成長者以老護老



循道衛理中心於2023年6月至12月期間，對本港65歲或以上的長者進行網上問卷調查，並邀請部分調查對象進行深入訪談，以探討及建議合適的照護安排。調查結果顯示，超過三成「留港長者」年逾75歲，七成長者處於「以老護老」的狀態。



在205份有效問卷中，47.8%的長者有1名或多於1名子女在過去3年移居外地，而75歲或以上的長者佔整體的31%。七成（74.5%）的「留港長者」目前由伴侶或其他年長的親友照顧。這種「以老護老」的情況在長者老齡化趨勢下將更為普遍，帶來更多的照護需求。



年青的「留港長者」（65-74歲）佔整體調查對象的69%，他們目前未意識或正視自己的長遠照護需要。受訪者王老太表示，不希望被視為「弱老」，希望繼續自己照顧自己，不加重子女的負擔。然而，隨著年齡增長，身體機能變差，自我照顧能力下降，缺乏家人的支援和照顧，將對社會的醫療系統及社區照顧帶來長遠而沉重的負擔。



醫家顧計劃：早發現、早介入、早支援



受訪的「留港長者」預期數年後身體情況將改變，普遍需要三方面的支援，包括「情緒支援」、「服務轉介」及「實質陪伴」。四成的受訪者期望有恆常的「復康運動」，以支援他們的健康需求。為全面回應社區上長者的需要，循道衛理中心預備推行以跨專業為本的社區健康計劃——「醫家顧計劃」。



「醫家顧計劃」是一個由家人為長者未雨綢繆的醫護照顧計劃，採用個案管理模式監察留港長者的身體狀況，提供一站式跨專業共同治理，實現「早發現、早介入、早支援」。專業團隊包括社工、護理人員、物理治療師、職業治療師、言語治療師、營養師等，為長者提供全方位的專業評估，並制訂個人照護計劃。



社工透過視像模式與外國子女討論長者的狀況、現存或將面臨的危機，並提供照護規劃。長者可定期參加計劃提供的實體或視像的身心靈活動，子女也可以選用循道衛理中心其他到戶服務來支援長者，以提高遠程照護的效果。

