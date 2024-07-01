慶祝廣州救主堂百年新生 多場主題崇拜、文化活動傳承歷史

廣州百年教堂基督教救主堂修繕竣工，6月16日舉辦獻堂感恩崇拜，香港聖公會陳謳明大主教證道，多場主題崇拜和文化活動慶祝教堂新生。



當日上午9時早堂儀文崇拜由香港聖公會教省主教長陳謳明大主教證道，救主堂創始人莫壽曾會督後人代表和三位榮休牧長也前來觀禮。



救主堂主任牧師吳牧師帶領大家回顧修繕歷程，並向所有支持修繕工作的單位、個人和弟兄姊妹表示感謝。下午堂和晚堂分別以「生命的根基」、「齊來承接使命」、「重立新基」為主題進行三場崇拜，由不同牧師分享，勉勵信徒在教會扎根、承接使命和重立屬靈根基。



在下午的「救主堂修繕竣工感恩專題講座」，廣東省民族宗教研究院副研究員吳寧博士主講，介紹美南浸信會傳教士紀好弼牧師在廣州的傳教工作及其著作《在華四十年——變化中的中國》。



吳牧師在「歷史文化揭牌儀式」前，介紹設立歷史文化室的三個目的：傳承歷史文化傳統、搭建文化交流平台、推動基督教中國化事工。他還介紹90高齡的文史專家卓稚雄老師，作為歷史文化室顧問，幫助教堂收集整理史料。



隨後，舉行了歷史文化室揭牌儀式。



下午的第三場活動「書畫攝影藝術展」，展示了信徒們的創作，著名書法家韓興光老師現場揮墨書寫，推動了抄寫聖經的書法事工。



最後，晚堂的感恩頌讚會中，修繕竣工獻堂感恩崇拜圓滿結束。



廣州市基督教救主堂由香港聖公會差會所派華人牧師莫壽增於1911年購得現址萬福路184號，並由香港聖公會教友、著名建築設計師林護先生代為繪圖設計，於1919年舉行建堂奠基禮，1921年冬初建成。經歷百年風雨後，磚木結構遭遇白蟻侵蝕和潮濕腐朽，存在安全隱患，修繕工程自2020年開始準備，並於2023年9月18日正式啟動。



該教堂於2019年4月13日至14日舉行建堂100周年暨複堂34周年慶典，當時邀請了香港聖公會荊冕堂堂主任鄭守定牧師作為四堂培靈會的主講人，並有國際文化交流基金會藝術顧問、香港歌劇社創辦人兼音樂總監符潤光先生攜團隊在「世紀之聲感恩贊美會」及培靈崇拜中獻演慶賀。首日晚會節目包括廣東精粹福音粵曲、古老的西方歌劇、現代的流行音樂和舞蹈，形式多樣，營造出歡樂而不失莊重的氛圍。



翌日的培靈會，鄭守定牧師以「基督救主」為主題，重新喚起教會、信徒對基督救主福音的熱情和對信仰的熱情。



（綜合報導）

